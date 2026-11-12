«Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак»: виробник популярної олії зупинив усі заводи

Україна може втратити частину виробництва олії: Kernel зупинив усі вісім заводів

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Великий український агрохолдинг Kernel зупинив роботу всіх своїх олійних заводів через масовані російські атаки. Компанія також призупинила закупівлю насіння.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Kernel від 12 листопада.

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У компанії розповіли, що протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи «Кернел». Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

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«Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників — саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів», — пояснили у компанії.

Попри зупинку переробки, «Кернел» запевняє, що «зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов’язання перед українськими аграріями та всіма партнерами».

Нагадаємо, що Kernel продає фасовану соняшникову олію під таким відомими українцям брендами як «Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак».

Раніше ми писали, які українські підприємства та компанії постраждали від російських атак, яких збитків вони зазнали, якою може бути мета цих ударів та на що чекати від російської армії далі.

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