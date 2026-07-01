Що буде із соцдопомогою: Німеччина готує зміни для українських біженців

Українські біженці в Німеччині

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Уряд Німеччини готує масштабне реформування системи соціального забезпечення для українських громадян, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту за двадцять четвертим параграфом. Очікується, що оновлені правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року, проте через тривалість процедури остаточного ухвалення законопроєкту цей термін може дещо зміститися. Ключовою особливістю запланованих змін стане чіткий поділ умов фінансування залежно від того, коли саме людина в’їхала на територію держави — до квітня 2025 року чи після цієї дати.

Умови фінансової підтримки для осіб, які в’їхали до квітня 2025 року

Громадяни України, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, практично не відчують фінансових змін. Реформа не передбачає зменшення розміру щомісячної грошової допомоги чи перегляду компенсацій за оренду житла. Всі виплати для цієї категорії біженців продовжуватиме здійснювати Jobcenter, а головна новація матиме суто формальний характер — зміну назви самої програми з Bürgergeld на Grundsicherungsgeld.

Попри повне збереження грошового забезпечення, вимоги до цієї групи отримувачів суттєво посиляться. Уповноважені органи планують значно суворіше контролювати активність осіб у пошуку офіційного заробітку. Зокрема, обов’язковим стане регулярне та беззаперечне відвідування всіх призначених консультацій та зустрічей. Таким чином держава зберігає колишні матеріальні умови, але висуває жорсткіші вимоги щодо якнайшвидшої інтеграції українців на німецький ринок праці.

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Нові обмеження та скорочення виплат для тих, хто прибув після березня 2025 року

Найбільш радикальні зміни очікують на українців, чий в’їзд до Німеччини відбувся після 31 березня 2025 року. Цю категорію планують перевести на зовсім іншу модель соціальної підтримки, яка передбачає суттєве урізання пільг та перехід на стандарти, що діють для загальної категорії шукачів притулку з інших країн світу.

Замість колишніх умов на новоприбулих осіб очікують такі нововведення:

повне переведення обліку та нарахувань з відносно лояльного Jobcenter до відомства соціального забезпечення Sozialamt;

розрахунок щомісячної суми допомоги за суворішими нормативами для прохачів притулку, через що базовий розмір виплат знизиться приблизно з 563 євро до 441 євро;

обов’язкове впровадження спеціальних платіжних карток під назвою Bezahlkarte, які встановлюють суворі обмеження на безконтрольне зняття готівкових грошей;

скасування права на отримання повноцінного медичного страхування із заміною його виключно на надання базових та невідкладних медичних послуг.

Юридичні гарантії, статус та документи, які залишаються непорушними

Попри суттєвий перегляд правил нарахування грошових коштів, базові юридичні права та гарантії українських біженців у Німеччині залишаються стабільними та довготривалими. Офіційний термін дії тимчасового захисту за двадцять четвертим параграфом офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. При цьому всі випущені раніше пластикові посвідки на проживання Aufenthaltstitel визнаються дійсними та подовжуються в автоматичному режимі, тому громадянам не потрібно спеціально звертатися до відомства у справах іноземців Ausländerbehörde для їхнього фізичного оновлення.

Також абсолютно незмінним для всіх українців залишається право на офіційне працевлаштування. Можливість легально влаштуватися на роботу гарантується кожному власнику статусу тимчасового захисту абсолютно на однакових умовах, незалежно від конкретного дня чи місяця прибуття до країни.

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Правила виплат та контролю можуть відрізнятися залежно від регіону проживання

Під час планування своїх дій варто пам’ятати про специфіку державного устрою країни. Конкретні деталі та практичні аспекти впровадження цієї соціальної реформи можуть помітно відрізнятися у різних регіонах. З цієї причини перед безпосереднім візитом до представництв Sozialamt, Jobcenter або інших локальних відомств наполегливо рекомендується заздалегідь з’ясовувати та перевіряти актуальний порядок дій, який затверджений владою конкретної федеральної землі.

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