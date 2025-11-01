- Дата публікації
-
Категорія
Гроші
Що буде взимку з цінами на овочі: прогноз НБУ
У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися.
Протягом наступних трьох кварталів ціни в Україні на овочі будуть нижчими, ніж торік.
Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2025 року.
«У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Уповільнення інфляції найближчими місяцями забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства», — йдеться у повідомленні.
Найближчим часом на вартість продуктів можуть вплинути і зовнішні чинники.
Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч та в Україні.
У той же час протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС цього сезону очікується близьким до слабкого торішнього. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.
Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.
Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит.