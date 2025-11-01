ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Що буде взимку з цінами на овочі: прогноз НБУ

У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Деякі продукти здешевшають

Деякі продукти здешевшають / © pexels.com

Протягом наступних трьох кварталів ціни в Україні на овочі будуть нижчими, ніж торік.

Про це повідомив Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

«У річному вимірі ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори знизилися. Уповільнення інфляції найближчими місяцями забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства», — йдеться у повідомленні.

Найближчим часом на вартість продуктів можуть вплинути і зовнішні чинники.

Так, рекордні врожаї картоплі в ЄС та зниження цін у цьому регіоні до історичних мінімумів мають підтримувати низькі ціни на овоч та в Україні.

У той же час протилежною може бути ситуація з яблуками. Урожай яблук у ЄС цього сезону очікується близьким до слабкого торішнього. За таких умов вартість цих фруктів в Україні залишатиметься відносно високою.

Загалом інфляція знижується, зазначають у НБУ, проте фундаментальний ціновий тиск залишається стійким.

Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie