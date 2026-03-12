Що буде з бензином в Україні: аналітик спрогнозував зростання ціни

Фахівець пояснив, чому дорожчає пальне

Реклама

Ситуація на українських АЗС наразі повністю залежить від глобальних геополітичних факторів.

Про це сказав фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, якщо міжнародні домовленості щодо Ірану призведуть до завершення конфлікту, світові ціни на нафту швидко повернуться до довоєнного рівня.

Реклама

Експерт зазначив, що спроби уряду впливати на вартість пального через зниження акцизів чи інші податкові заходи не давали очікуваного ефекту.

«Історично держава втрачала мільярди гривень, надаючи імпортерам надприбутки, водночас водії продовжували платити максимальну ринкову ціну», — сказав Кущ.

Він пояснив, якщо ринок готовий купувати літр бензину за 100 грн, саме стільки він і коштуватиме незалежно від податкового складника.

Аналітик зазначив, що стабільність цін на пальне в Україні напряму пов’язана зі світовими нафтовими котируваннями та тривалістю військового конфлікту на Близькому Сході.

Реклама

Якщо війна триватиме, високі ціни на АЗС можуть стати новою реальністю для українських водіїв.

Скільки коштує бензин і дизель в Україні — актуальні ціни на АЗС

Ціни на пальне в Україні 12 березня майже не змінилися, однак дизельне пальне здорожчало.

Так, вартість дизеля зросла на кількох мережах АЗС:

UPG — на 49 коп,

WOG — на 1 грн,

Socar та «Укрнафті» — на 2 грн.

Середні ціни на пальне за літр 12 березня такі:

Реклама