Що буде з біткоїном: відомий трейдер дав шокувальний прогноз

Криптовалюта / © pixabay.com

Реклама

Відомий трейдер Пітер Брандт спрогнозував два кардинально різні сценарії для біткоїна на найближчий час: або стрімкий зліт до нового історичного максимуму в $126 тисяч вже цього тижня, або глибока корекція до $50-60 тисяч. Таку заяву він зробив на тлі високої волатильності ринку, спричиненої нещодавнім обвалом після оголошення Дональдом Трампом 100% мита на китайські товари.

Про це пише psm7.

За словами Брандта, ринок стоїть на роздоріжжі.

Реклама

Оптимістичний сценарій: Відбудеться фінальне «струшування» ринку, після якого біткоїн оновить свій історичний максимум у $126 198 протягом найближчого тижня.

Песимістичний сценарій: Буде порушено параболічну криву зростання, що в минулому призводило до падіння на 75%. Брандт вважає, що зараз такий обвал малоймовірний, але ціна може знизитися до $50–60 тисяч, щоб «протестувати нижню межу».

«Купуйте все»: чому інші аналітики налаштовані оптимістично

Попри ризики, багато інших впливових гравців ринку зберігають оптимізм. Співзасновник BitMEX Артур Гейс після натяку голови ФРС США на завершення політики кількісного пом’якшення написав лаконічно: «Купуйте все».

Засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс, хоч і попереджає про небезпеку надмірного кредитного плеча, прогнозує на найближчі тижні рух ринку «вгору».

Що впливає на ціну

Аналітики сходяться на думці, що зараз головним драйвером для біткоїна є макроекономічні показники, а не внутрішні події криптосвіту.

«Фундаментальні економічні дані — це головний фактор для Біткоїна зараз», — зазначив провідний аналітик Swyftx Пав Гундал.

Реклама

Він пояснив, що ослаблення ринку праці в США та очікування нового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) створюють «ідеальні умови для Біткоїна», оскільки це робить ризикові активи, як-от криптовалюти, більш привабливими для інвесторів.

Нагадаємо, нещодавно на крипторинку відбулась рекордна в історії хвиля ліквідацій, спровокована заявою президента США Дональда Трампа про введення 100% мит на китайські товари. За даними Bloomberg, лише за 24 години трейдери втратили понад $19 млрд, а курс Bitcoin миттєво обвалився з понад $125 000 до менш ніж $113 000. Аналітики Coinglass зазначили, що реальні збитки могли перевищити $30 млрд.