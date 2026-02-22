Що буде з доларом і євро до весни: експерт дав прогноз для українців

Що буде з доларом і євро до весни / © ТСН

Реклама

Українці продовжують уважно стежити за ситуацією на валютному ринку, аби вигідно купувати чи продавати іноземну валюту. У лютому 2026 року офіційні курси долара та євро коливалися незначно, адже стрімке зростання, яке спостерігалося у січні, сповільнилося. Водночас підстав для суттєвих змін найближчим часом експерти не бачать.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі “Новини.Live” розповів, чого очікувати від валютного ринку до кінця зими.

Що буде з курсом долара

У період із 1 до 20 лютого гривня до долара перебувала в діапазоні 42,81–43,29 грн. За словами експерта, повільна девальвація національної валюти триває, але різких коливань найближчим часом не прогнозується.

Реклама

Він зазначив, що наразі немає передумов для швидкого зміцнення гривні, адже війна триває, а економічні ризики залишаються високими. Курс долара до кінця лютого, ймовірно, збережеться у межах 42,80–43,40 грн.

Водночас на валютний ринок можуть вплинути зовнішні чинники: обсяги міжнародної фінансової допомоги, ситуація на фронті, політичні зміни або активізація інвестицій в Україну. Саме ці фактори можуть як послабити гривню, так і сприяти її зміцненню.

Чого чекати від курсу євро

У лютому гривня до євро коливалася в межах 50,76–51,25 грн. Експерт пов’язує стабільність із ситуацією на світовому ринку, де курс долара до євро тримається на рівні близько 1,18.

На формування цієї динаміки впливають політичні та економічні розбіжності між США та ЄС, зокрема щодо оборонної політики, мит, відносин із Китаєм та глобальної безпеки.

Реклама

За оцінкою Плотнікова, найближчим часом різких змін у співвідношенні долара і євро не очікується. Якщо курс залишатиметься на рівні 1,18–1,19, то в Україні євро перебуватиме в діапазоні 50,70–51,30 грн.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи варто скуповувати долари. Економіст Олег Пендзин закликає звертати увагу на рівень інфляції. Оскільки ціни в січні зростали повільно (0,7% проти 0,8% у грудні), для регулятора немає сенсу штучно зміцнювати гривню.