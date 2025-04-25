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Що буде з доларом і євро: експерт спрогнозував, чи варто позбуватися валюти
Позбуватися долара українцям поки що не варто.
НБУ не допустить особливого просідання курсу долара. Втім, говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні щодо американської валюти, виходячи з курсу долара 45 грн, не доводиться.
Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв, повідомляє УНІАН.
"Найімовірніше, Нацбанк просто намагатиметься максимально згладжувати курсові коливання щодо долара на міжбанку через свою політику "курсової гнучкості". Хоча довіра до долара у світі знижується, через місцеву специфіку в Україні валюта янкі залишиться ще довго символом багатства і відносної стабільності", - висловився експерт.
З його слів, позбуватися долара українцям поки що не варто. Особливо з огляду на те, що “котирування євро перебувають на максимумах, а просідання котирувань долара в Україні не спостерігається”.
“Тобто ви заздалегідь будете купувати євровалюту дорого і з ризиком її подальшого просідання”, пояснив експерт.
Нагадаємо, експерт розповів, що буде з курсом євро після Великодня. Зокрема, євро не перевищить позначку 48 грн на готівковому ринку.