Що буде з доларом і євро: експерт спрогнозував, чи варто позбуватися валюти

Валюта. / © unsplash.com

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НБУ не допустить особливого просідання курсу долара. Втім, говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні щодо американської валюти, виходячи з курсу долара 45 грн, не доводиться.

Таку думку висловив аналітик Олексій Козирєв, повідомляє УНІАН .

"Найімовірніше, Нацбанк просто намагатиметься максимально згладжувати курсові коливання щодо долара на міжбанку через свою політику "курсової гнучкості". Хоча довіра до долара у світі знижується, через місцеву специфіку в Україні валюта янкі залишиться ще довго символом багатства і відносної стабільності", - висловився експерт.

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З його слів, позбуватися долара українцям поки що не варто. Особливо з огляду на те, що “котирування євро перебувають на максимумах, а просідання котирувань долара в Україні не спостерігається”.

“Тобто ви заздалегідь будете купувати євровалюту дорого і з ризиком її подальшого просідання”, пояснив експерт.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з курсом євро після Великодня. Зокрема, євро не перевищить позначку 48 грн на готівковому ринку.

Дата публікації 12:21, 15.04.25 Кількість переглядів 32 Євро сягнув максимуму! Що буде з курсом валют в Україні?