Що буде з доларом і євро перед новорічними святами: банкір дав прогноз

Курс валют. / © Національний банк України

В Україні наступний тиждень — від 15 до 21 грудня- характеризуватиметься підвищеним попитом на валюту з боку населення, так і бізнесу. На ринок тиснуть одразу кілька чинників. Зокрема, ризики нестабільного енергопостачання, що пригальмовує ділову активність.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

Крім того, фактором, що впливатиме на валютний ринок, є ще й зростання цін. За словами банкіра, це ще один виклик, що збільшує попит на валюту — як «захисний актив». Додатковим фактором до попередніх двох є невизначеність щодо міжнародної допомоги Україні 2026-го.

Лєсовий наголошує, що Нацбанк має достатньо ресурсів задля того, щоб утримувати ситуацію під контролем. Режим керованої гнучкості та валютні інтервенції залишаються ключовим інструментом стабілізації валютного ринку, а також дають змогу оперативно реагувати на дисбаланси попиту й пропозиції, не допускаючи значних перекосів.

Банкір прогнозує, що 15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде перебувати в коридорі 42,1-42,6 грн (купівля-продаж), а курс євро — 48,0-49,75 грн (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс перебуватиме у діапазоні 42,3-42,8 грн для долара та 48-49,75 грн для євро.

Банкір прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 грн для долара та 0,20 грн — для євро. В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 грн та 0,5-0,7 грн для євро.

Нагадаємо, протягом робочого тижня (8-12 грудня) курс євро в Україні встановив новий рекорд. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 грудня, він становив 48,99 грн.