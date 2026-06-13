Що буде з доларом та євро наступного тижня: банкір дав несподіваний прогноз

Курс валют. / © Національний банк України

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Наступний тиждень, 15-22 червня, валютний ринок пройде під впливом рішення НБУ щодо облікової ставки та збереження високого попиту на іноземну валюту.

Про те, якими будуть долар та євро протягом наступного тижня розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

З його слів, однією з головних подій тижня, 18 червня, буде засідання монетарного комітету НБУ. Експерти вважають, що регулятор залишить облікову ставку на рівні 15%. Втім, якщо ставка залишиться на попередньому рівневі, отже Нацбанк не бачить підстав для перегляду нинішньої моделі регулювання фінансового ринку.

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Тарас Лєсовий вважає, що серед основних чинників тиску на валютний ринок залишаються воєнні ризики, інфляція, залежність економіки від вартості пального, можливі проблеми в енергетиці, логістиці та виробництві.

На думку банкіра, якщо Національний банк збереже ставку на рівні 15%, а обсяги інтервенцій залишаться достатніми, то долар і надалі рухатиметься в межах прогнозованих курсових коридорів.

Курс долара

За прогнозом експерта, долар перебуватиме в межах 44,40-45,10 грн на міжбанківському ринку. Втім, на готівковому ринку курс може коливатися в діапазоні 44,30-45,00 грн за один долар.

З його слів, попит залишатиметься вищим за пропозицію приблизно на 10-15%. Для згладжування дисбалансу Нацбанку може знадобитися від 850 до 900 млн доларів валютних інтервенцій.

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''Такий обсяг є показовим: ринок не перебуває в ідеальному балансі, але й не демонструє ознак неконтрольованості'', — пояснив Лєсовий.

Курс євро

Курс євро значною мірою залежатиме не лише від українського ринку, а й від світової кон’юнктури. Зокрема, зовнішнім фактором залишається ситуація на Близькому Сході. Вона впливає на нафтові котирування та динаміку основних світових валют.

За словами Лєсового, очікуване співвідношення євро до долара перебуває в межах 1,15-1,18. За такого сценарію курс євр, становитиме від 51,00 до 52,50 грн.

Тарас Лєсовйи наголошує: наступний тиждень стане періодом ''контрольованої напруги'', коли ризики залишатимуться високими, але ситуація на валютному ринку загалом залишатиметься прогнозованою.

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Нагадаємо, аналітики наголошують на тому, що фінансовий ринок у червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Якими у червні будуть курс валют та ціни в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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