Курс долара залишиться стабільним / © Getty Images

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Наступного тижня головна інтрига на валютному ринку полягатиме в курсових змінах євро. Долар в Україні залишатиметься стабільним.

По це в коментарі «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку».

Як зазначив банкір, курс євро в Україні майже повністю збігається зі світовими трендами вартості цієї валюти у парі з доларом, а також торгами пари гривня / долар.

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«І якщо котування євро до долара ще більше зміцнять євровалюту, то певні курсові зміни стануться і на нашому ринку», — уточнив він.

Щодо курсу долара, то тут зберігатиметься відносна стабільність: Лєсовий не очікує якихось глобальних змін, адже на ринку діятиме режим «керованої гнучкості», який унеможливлює різкі курсові зміни.

За оцінками банкіра, основні коливання курсу євро відбуватимуться у діапазоні 48,5-49,5 грн, однак цілком можливі нові тимчасові сплески курсу євро за 49,5 грн, однак з обов’язковим поверненням до попереднього коридору.

Раніше повідомлялося, що потенціал здорожчання євро ще не вичерпаний, може бути 50 грн/євро і вище — так вважають експерти. Але курси як долара, так і євро суттєво залежатимуть від політичних подій у США і публікації статистичних даних по золотовалютних резервах Нацбанку та рівню інфляції в Україні.

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