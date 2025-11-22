Що буде з курсом долара і євро до кінця листопада: прогноз банкіра

Курс валют. / © Національний банк України

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, ці чинники спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", бізнес переглядати ціни.

Як найближчим часом зміниться курс долара, розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі “РБК-Україна”.

Водночас стабільності гривні додає прогнозований рівень інфляції. За словами експерта, якщо тенденція збережеться, то річний показник може опуститися до позначки близько 10% та не створюватиме хвилю попиту на валюту.

У листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон покупок – "чорна п’ятниця" та підготовка до новорічних свят. Це також збільшує попит саме на гривню та зменшує інтерес до валютних операцій".

Експерт також зазначає, що міжнародні резерви на рівні близько 50 млрд доларів дозволяють НБУ ефективно згладжувати ринкові коливання. Зі слів Лєсового, міжбанківський ринок залишається головним орієнтиром формування курсу долара для обмінників.

"Уже два роки поспіль (після переходу НБУ до режиму керованої гнучкості - Ред.) значного розриву між безготівковим і готівковим сегментами немає. А інколи саме готівкові оператори стають ключовими покупцями на міжбанку, закуповуючи валюту для продажу фізособам", - додав банкір.

Курс валют

Протягом наступного тижня, 24–30 листопада, за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, курс купівлі-продажу долара може коливатися у діапазоні 41,8-42,2 грн, а євро – 48-49,5 грн. На готівковому ринку долар залишатиметься у межах 41,8-42 грн, а євро – 48-49,5 грн.

У банках різниця між курсами купівлі долара становитиме приблизно 20–30 копійок, а євро – 30–50 копійок. В обмінних пунктах ці показники можуть досягати 30–50 копійок для долара та 50–70 копійок для євро.

Різниця між курсами продажу буде меншою: 10–20 копійок за долар і 20–30 копійок за євро в банках та 30–50 копійок за долар і до 50 копійок за євро в обмінниках.

