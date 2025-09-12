ТСН у соціальних мережах

520
2 хв

Що буде з курсом долара і євро до кінця вересня: прогноз банкірів

Курс долара може бути стабільним, а курс євро - більш змінним.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Getty Images

До кінця вересня в Україні на валютному ринку можна очікувати відносно стабільну ситуацію. Курси долара і євро продовжать бути досить гнучкими.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “24 Каналом”.

З його слів, завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ може своєчасно реагувати на потенційні загрози. Це дозволяє збалансувати ринок навіть у разі різкого зростання попиту та запобігати стрибкам курсів.

За оцінкою фахівця, ситуація залишиться відносно стабільною. Коливання курсу будуть мінімальними, а також можливі і у сторону підвищення, і у сторону зниження. Разом з тим різниця між курсами купівлі та продажу не зростатиме, а розрив між безготівковим і готівковим курсами залишиться незначним.

Лєсовий прогнозує, що до кінця місяця курс євро буде більш активним, адже формується переважно під впливом глобальної динаміки пари долар/євро. Втім, поспішно скуповувати євро немає сенсу. Адже –серпневий досвід показав, що після швидкого зростання відбувається таке ж швидке "відкочування" курсу.

Загальні характеристики валютного ринку:

Коридори валютних коливань: 41,15 – 41,60 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,15 – 41,50 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на готівковому ринку).

Поточні щоденні коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.

Нагадаємо, експерти прогнозували, що у вересні на українців чекають цікаві несподіванки на валютному ринку. Зазначається, що у серпні українці активно купували валюту. До кінця року долар може подорожчати до 43 грн/долар, а, можливо, й більше.

Дата публікації
