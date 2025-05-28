Що буде з курсом долара і євро і червні: банкір повідомив, до чого готуватися

Курс валют в Україні. / © Associated Press

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В Україні ситуація на валютному ринку в червні залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати.

По це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі “РБК-Україна”.

“Можна очікувати, що в червні ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Разом з тим, курсові зміни можуть бути більш динамічними, ніж це було у травні. Однак без системної загрози для ринку", - пояснив фахівець.

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З його слів, у червні основні коливання відбуватимуться в коридорах 41,6-42,0 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

Курс долара

"Офіційна вартість долара може дещо зрости, однак нагадаю, що в бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс в розмірі 45 грн за долар. Початковий курс 2025-го був зафіксований на позначці 42,02 грн", - сказав він

Можливо, що в перший місяць літа офіційний курс може знову впритул наблизитися до 42 грн. Втім, наголошує банкір, зміни не стануться раптово, а будуть наслідком як активності покупців, так і ефективності ролі регулятора.

Курс євро

Ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом, зазначив Лєсовий. З огляду на різні варіанти розвитку подій, банкір прогнозує спред ширшим - 1 євро коштуватиме в середньому 1,05-1,15 долар.

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"Наразі курсову поведінку цих двох валют прогнозувати досить важко, адже досі нерозв'язаним залишається питання митного протистояння США та ЄС. Зрозуміло одне: ті інвестори, які з метою збереження статків "втекли" від долара до євро, навряд чи швидко повернуться", - вважає він.

Нагадаємо, в інвесткомпанії ICU оцінили, що буде з курсом долара найближчими місяцями. За їхніми даними, девальвація можлива лише наприкінці року. У найближчий час ситуація навряд чи кардинально зміниться.

Тим часом інвесткомпанія Dragon Capital спрогнозували, яким буде курс долара в Україні до кінця 2025 року. Вони зауважують, що повільна девальвація гривні очікується в другій половині нинішнього року.

Дата публікації 23:45, 23.05.25 Кількість переглядів 286 Не поспішайте міняти долари! У Нацбанку попереджають українців!