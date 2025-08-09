Що буде з курсом долара і євро наступного тижня: банкір дав прогноз

Курс валют / © unsplash.com

Наступного тижня валютний ринок України буде звичним, особливих змін не очікується. Курс долара перебуватиме нижче 42 грн, а євро коливатиметься в проміжку 48-50 грн.

По це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “РБК-Україна”.

Курс долара регулюється на основі режиму "керованої гнучкості". З його слів, поточні коливання будуть мізерними, а різниця між курсами купівлі та продажу - мінімальною.

"Також варто зауважити, що вартість долара на готівкового та безготівковому ринках буде приблизно однаковою", - сказав він.

Тим часом вартість євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро і відповідної вартості гривні до долара. Щодо вартості євро, то його нестабільність може виявитися досить очікуваною, каже Лєсовий.

За його словами, ракурс змін, як і минулі три місяці, буде зосереджений на геополітичних чинниках, на митних кульбітах США, на поведінці світового капіталу.

"Інакше кажучи, курс євро в Україні може змінюватися більш динамічно, ніж курс долара. Однак не варто очікувати, що котрась із цих валют може аж надто впасти чи зненацька підрости. Ми очікуємо, що вартість євро дорівнюватиме орієнтовно 1,15-1,2 долара", - додав Лєсовий.

Нагадаємо, банкірка Ганна Золотько оцінила, що буде з курсом долара у серпні. Вона наголошує, що наразі в Україні валютний ринок спокійний і не демонструє різких стрибків. Найближчими тижнями курс гривні залишатиметься в межах прогнозованого діапазону.