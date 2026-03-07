Що буде з курсом долара і євро наступного тижня: банкір зробив прогноз

Курс валют

У середині березня валютний ринок України може перейти до більш прогнозованої роботи, а коливання курсу долара та євро поступово зменшаться. У деякі дні готівковий долар навіть може бути дешевшим за міжбанківський.

Такий прогноз у коментарі РБК-Україна озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За його словами, у період від 9 до 15 березня попит і пропозиція на валютному ринку наблизяться до природної рівноваги. Це дасть змогу скоротити потребу в активному втручанні Національного банку України.

Що вплине на курс валют

Експерт називає кілька чинників, які можуть стабілізувати ситуацію на ринку.

По-перше, завершення зими зменшує потребу в імпорті енергоносіїв. Через це трейдери купуватимуть менше валюти для енергетичних закупівель, а попит на долар знизиться.

По-друге, аграрний сектор починає активну підготовку до посівної кампанії. Агрохолдинги продають частину валютного виторгу, щоб фінансувати польові роботи, що збільшує пропозицію валюти на міжбанку.

Якою буде роль НБУ

Лєсовий наголошує, що основою стабільності залишається режим керованої гнучкості курсу, який застосовує НБУ. Регулятор і надалі контролює ситуацію та може виходити на ринок з інтервенціями у разі різкого зростання попиту.

Втім за базовим сценарієм наступного тижня потреба в активному втручанні Нацбанку буде мінімальною, а щоденні зміни курсу зведуться до технічних рівня.

Що відбуватиметься на готівковому ринку

Однією з особливостей наступного тижня може стати зближення курсів міжбанку та обмінників. Через слабший спекулятивний попит курс продажу готівкового долара в окремі дні здатен навіть опуститися нижче за міжбанківський.

Крім того, поступово зменшуватиметься і різниця між курсами купівлі та продажу валюти.

Водночас курс євро значною мірою залежатиме від стану світової економіки та війни на Близькому Сході. На цьому тлі долар часто виступає так званим захисним активом, що підтримує його позиції на світових ринках.

Прогноз курсу долара та євро

За оцінкою банкіра, протягом тижня валютні курси можуть залишатися у таких коридорах:

Долар:

міжбанк — 42,5–43,35 грн

готівковий ринок — 42,5–43,5 грн

Євро:

приблизно 49–51 грн на міжбанку та в обмінниках.

Щоденні коливання курсу в банках, за прогнозом, становитимуть 5–20 копійок, а в обмінниках — до 30 копійок.

Різниця купівлі та продажу:

у банках: до 0,5–0,6 грн за долар та до 0,8–1 грн за євро,

в обмінниках: до 1 грн за долар та 1,3 грн за євро.

Середня різниця між міжбанківським і готівковим ринком скоротиться до 10–15 копійок.

Нагадаємо, економічний експерт Андрій Забловський раніше повідомляв, що березень для валютного ринку в Україні буде періодом «контрольованої волатильності». Зокрема, він прогнозував, що курс долара «стрибатиме» часто, але незначно.