Що буде з курсом долара і євро наступного тижня: прогноз банкіра
Наступного тижня ситуація на валютному ринку розвиватиметься згідно з двома різними сценаріями щодо курсу долара та євро.
Наступного тижня значних змін на валютному ринку не очікується. Прогнозується курс долара у діапазоні 41-41,5 гривні, а євро — 48-49,5 гривні.
Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
За словами Лєсового, у період 6-12 жовтня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:
допустимі коливання — 41-41,5 грн/долар та 48-49 грн/євро на міжбанку, а також 41-41,5 грн/долар і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку
різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку складе 0,1-0,15 грн
середні відхилення протягом тижня будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу
«Таким чином, ближче до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки виваженій політиці НБУ. Водночас воєнні ризики нікуди не зникли і можуть впливати на настрої бізнесу та населення», — сказав Лєсовий.
Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України жовтень стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.