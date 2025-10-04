ТСН у соціальних мережах

644
1 хв

Що буде з курсом долара і євро наступного тижня: прогноз банкіра

Наступного тижня ситуація на валютному ринку розвиватиметься згідно з двома різними сценаріями щодо курсу долара та євро.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Експерт не очікує особливих стратегічних змін у курсі валют / © pexels.com

Наступного тижня значних змін на валютному ринку не очікується. Прогнозується курс долара у діапазоні 41-41,5 гривні, а євро — 48-49,5 гривні.

Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За словами Лєсового, у період 6-12 жовтня очікуються такі основні характеристики валютного ринку:

  • допустимі коливання — 41-41,5 грн/долар та 48-49 грн/євро на міжбанку, а також 41-41,5 грн/долар і 48-49,5 грн/євро на готівковому ринку

  • різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку складе 0,1-0,15 грн

  • середні відхилення протягом тижня будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу

«Таким чином, ближче до середини жовтня валютний ринок залишатиметься стабільним завдяки виваженій політиці НБУ. Водночас воєнні ризики нікуди не зникли і можуть впливати на настрої бізнесу та населення», — сказав Лєсовий.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України жовтень стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.

644
