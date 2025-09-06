Що буде з курсом долара і євро наступного тижня: прогноз банкірів

Курс валют. / © Національний банк України

В Україні наступного тижня, 8-14 вересня, валютний ринок залишатиметься передбачуваним. Долар збереже стабільність, але євро коливатиметься.

Про це заявив банкір Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

За його словами, агрокомпанії активно продаватимуть валюту для закупівлі матеріалів на жнива, що підвищить пропозицію. Втім, основою курсової стабільності залишається режим керованої гнучкості, який довів свою ефективність в умовах війни. Завдяки йому регулятор утримує коливання в межах допустимих показників.

Курс долара

Експерт вважає, що долар надалі триматиметься у вузькому діапазоні.

"Основні зміни відбуватимуться ближче до позначки в 42 грн", - пояснив Лєсовий.

На міжбанку коридор наступного тижня становитиме 41,4-41,8 грн/долар, а на готівковому ринку - 41,4-41,8 грн/долар.

Мінливість євро стає звичкою

Євро визначатиметься співвідношенням євро та долара на світових ринках. Курс становитиме 48-49 грн/євро на міжбанку та 48-49,5 на готівковому ринку.

У результаті ціна євро залишатиметься в межах 48-49 гривень. "Мінливість цієї валюти вже стає до міри закономірною", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, фінансові аналітики прогнозують, що вересень може стати місяцем, коли порушиться стабільність на валютному ринку України. Досі гривня міцнішала. Протягом серпня середній курс долара знижувався і наразі близький до 41,5 грн/долар. Зауважимо, що на початку січня цифра була значно вищою - було 43 грн/долар.