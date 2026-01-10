ТСН у соціальних мережах

Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Наприкінці січня можлива ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.

© УНІАН

В Україні протягом наступного тижня, 12-18 січня, попит на валюту може дещо знизитися. Це дає підстави прогнозувати зміцнення гривні.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “РБК-Україна”.

З його слів, попит на валюту ще зберігатиметься, але перевищення буде становити 7-10%, а не 10-12%, як це було на початку січня. Втім, вже наприкінці місяця, вважає Лєсовий, пропозиція може перевищувати попит, адже в той час традиційно збільшується надходження валюти на ринок.

Протягом 12-18 січня офіційний курс може коливатися в діапазоні 42,3-42,9 грн для долара та 48,5-49,75 грн для євро.

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу долара прогнозуються на рівні 42,3-42,9 грн, а євро – 48,5-49,75 грн.

Готівковий ринок також може продемонструвати зниження вартості валюти. Курси купівлі-продажу долара в обмінниках та касах банків можуть знизитися до 42,3-42,8 грн. Ще більше може подешевшати євро - на 0,95-1,44 грн – до 48,5-49,75 грн (купівля-продаж).

Різниця між курсами купівлі-продажу долара на готівковому ринку 12-18 січня в касах банків може сягати 0,5-0,6 грн, а в обмінниках – 0,6-1 грн.

Різниця вартості євро, яке купують та продають банки та обмінники, прогнозується на рівні 0,8-1 грн і 1-1,3 грн відповідно.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий пояснив, чому зростає курс долара. З його слів, ця тенденція пов’язана з тим, що попит на валюту перевищує її пропозицію. Це може тривати до кінця січня. Пізніше попит на долар почне знижуватися і офіційний курс зафіксується на певних показниках.

