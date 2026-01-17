ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1392
Час на прочитання
2 хв

Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Очікується ситуація, коли пропозиція валюти почне перевищувати попит.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

Протягом наступного тижня, 19-25 січня, на валютному ринку України розпочнеться зростання пропозиції. Це дає підстави прогнозувати невелике зниження вартості долара.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

За словами експерта, на міжбанківському ринку стає помітнішою роль нової пропозиції, яка представлена експортерами агропродукції. Вони продають валютний надлишок та завдяки цьому вирівнюють співвідношення з попитом. Окрім того, бізнес поступово переходить до розрахунків у гривні, що теж зменшує попит на валюту.

«У результаті попит перевищуватиме пропозицію лише незначно — в межах 7-10%, що створює умови для більш спокійного та прогнозованого ринку», — повідомив Тарас Лєсовий.

Водночас банкір наголошує, що Нацбанк продовжує відігравати ключову роль на міжбанківському ринку. Саме через періодичне втручання НБУ курс має хвилеподібний характер: коротке зростання зазвичай змінюється корекцією.

На курс євро, за Лєсового, будуть впливати зовнішні чинники, а саме співвідношення вартості євро та долара на міжнародному ринку. Наразі воно становить 1,16-1,18 доларів за одне євро.

Курс валют на наступний тиждень

Банкір наголошує, що останнім часом більше вступають в силу фактори, які збільшують пропозицію. Саме тому Лєсовий прогнозує певне зниження курсів протягом 19-25 січня.

Курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,8-43,5 грн, а євро — 49-50,5 грн.

На міжбанківському ринку курс купівлі долара очікується на рівні 42,6 грн, а продажу — 43,6 грн. Для євро — 49-50,5 грн.

За даними банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків на наступному тижні може становити до 0,5-0,6 грн, а євро — до 0,8-1 грн. В обмінниках різниця для долара може бути на рівні — до 0,6-1 грн, а для євро — до 1-1,3 грн.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року в Україні курси валют били рекорди. Євро і долар різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
1392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie