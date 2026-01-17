Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © Associated Press

Протягом наступного тижня, 19-25 січня, на валютному ринку України розпочнеться зростання пропозиції. Це дає підстави прогнозувати невелике зниження вартості долара.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

За словами експерта, на міжбанківському ринку стає помітнішою роль нової пропозиції, яка представлена експортерами агропродукції. Вони продають валютний надлишок та завдяки цьому вирівнюють співвідношення з попитом. Окрім того, бізнес поступово переходить до розрахунків у гривні, що теж зменшує попит на валюту.

«У результаті попит перевищуватиме пропозицію лише незначно — в межах 7-10%, що створює умови для більш спокійного та прогнозованого ринку», — повідомив Тарас Лєсовий.

Водночас банкір наголошує, що Нацбанк продовжує відігравати ключову роль на міжбанківському ринку. Саме через періодичне втручання НБУ курс має хвилеподібний характер: коротке зростання зазвичай змінюється корекцією.

На курс євро, за Лєсового, будуть впливати зовнішні чинники, а саме співвідношення вартості євро та долара на міжнародному ринку. Наразі воно становить 1,16-1,18 доларів за одне євро.

Курс валют на наступний тиждень

Банкір наголошує, що останнім часом більше вступають в силу фактори, які збільшують пропозицію. Саме тому Лєсовий прогнозує певне зниження курсів протягом 19-25 січня.

Курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,8-43,5 грн, а євро — 49-50,5 грн.

На міжбанківському ринку курс купівлі долара очікується на рівні 42,6 грн, а продажу — 43,6 грн. Для євро — 49-50,5 грн.

За даними банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу долара в касах банків на наступному тижні може становити до 0,5-0,6 грн, а євро — до 0,8-1 грн. В обмінниках різниця для долара може бути на рівні — до 0,6-1 грн, а для євро — до 1-1,3 грн.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року в Україні курси валют били рекорди. Євро і долар різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.

