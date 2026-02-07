Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © Національний банк України

Валютний ринок в Україні поступово входить до фази вирівнювання попиту і пропозиції. Протягом наступного тижня, 9-15 лютого, передумов для різких коливання курсу немає.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

«Одним із ключових стабілізаторів залишається зростання валютної пропозиції. Аграрний сектор вже кілька тижнів підтримує ринок продажем валютного виторгу. Це створює певний запас міцності для гривні, що дозволяє згладжувати ситуативні коливання попиту», — пояснив банкір.

З його слів, наступного тижня важливу роль відіграватиме і бюджетний фактор: період податкових платежів стимулює бізнес активніше продавати валюту. За таких умов НБУ отримує більше простору для маневру, зменшуючи обсяги валютних інтервенцій без загрози для курсової стабільності.

«Водночас говорити про істотне зміцнення гривні підстав немає. Навіть у разі короткочасного профіциту валюти ринок залишатиметься стриманим», — наголосив Лєсовий.

Яким буде курс валют

Від 9 до 15 лютого курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 42,75-43,5 грн/дол. На готівковому ринку — 42,5-43,75 грн/дол.

Водночас курс євро перебуватиме у валютному коридорі 50-52 грн/євро на міжбанку та 50-52 грн/євро на готівковому ринку.

Щоденні курсові зміни на міжбанку складатимуть до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн.

