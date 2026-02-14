Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Банкір оцінив, яким буде курс валют в Україні протягом наступного тижня. / © Національний банк України

Реклама

Валютний ринок України протягом наступного тижня, 16-22 лютого, буде без різких стрибків. НБУ зберігає режим «керованої гнучкості», гасячи різкі коливання, але водночас дозволяє ринку тримати баланс самостійно.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

За його словами, традиційні виплати податків у середині місяця змушують компанії продавати валюту, а це, своєю чергою, насичує ринок і стримує ріст курсу.

Реклама

«Попри складні зовнішні та внутрішні умови, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних „перегинів“. Ключові курсові орієнтири залишаються в межах очікуваних коридорів, а коливання долара навколо рівня 43 грн не несуть ознак дестабілізації», — повідомив експерт.

Що буде з курсом валют

За прогнозом Лєсового, долар на готівковому ринку як в обмінниках, так і в банках коливатиметься на рівні 42,50 — 43,50 грн, на міжбанку — 42,75 — 43,25 грн. Євро в обмінниках та банках, а також на міжбанку буде у межах 50-52 грн.

За його словами, євро продовжує рухатися слідом за глобальними тенденціями. Ослаблення долара у світі пов’язане з комплексом економічних, політичних та геополітичних факторів. Цей стан триває.

Реклама

Лєсовий повідомив, що ключові показники протягом тижня будуть такими:

щоденний «крок»: зміни в обмінниках становитимуть до 30 коп. за добу.

різниця: між курсом купівлі та продажу складе від 60 коп. до 1 грн на доларі.

тижневе відхилення: курс не зміниться більш ніж на 1-1,5% від початкової ціни понеділка.

Нагадаємо, фінансист Богдан Яремчик повідомив, що українці можуть самостійно стежити за коливаннями курсу, щоб вибрати найвигідніший час для купівлі чи продажу доларів та євро. Однак наголошує він, «ідеального» дня для обмінних операцій не існує.