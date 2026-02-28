Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Банкір оцінив, яким буде курс валют в Україні у березні. / © Reuters

Протягом наступного тижня — 2-8 березня — валютний ринок країни увійде у фазу контрольованої рівноваги без різких курсових стрибків. Долар триматиметься поблизу 43 грн, а євро — понад 51 грн.

Яки буде курсу валют у перший тиждень весни розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

За словами банкіра, перша декада березня характеризуватиметься зниженням волатильності та входом ринку до фазу відносного балансу. Курсові зміни будуть без значних амплітуд. Ажіотажного попиту, який міг би підштовхнути ціни вгору, наразі не спостерігається.

Зокрема, чинником стабільності є початок сезону податкових виплат. Це змушує бізнес активніше продавати валютний виторг, що вирівнює попит. Окрім того, завершення зимового періоду створює умови для відновлення ділової активності, а очікувана інфляція в березні буде помірною.

Лєсовий наголошує, що ціна євро в Україні буде залежати як від світових котирувань пари долар/євро, так і внутрішнього курсу валюти. Саме тому орієнтир для євро — близько 51 грн. Водночас фундаментальних підстав для глибокого знецінення американського долара немає.

Основні показники курсу валют

Курсові коридори:

на міжбанку та готівковому ринку долар перебуватиме в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52 грн.

Щоденні зміни:

коливання складатиме від 0,05 до 0,3 грн залежно від сегмента ринку.

Різниця купівля/продаж:

у касах та обмінниках спред становитиме — до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Тижневе відхилення:

середні коливання курсу не перевищать 1-1,5% від стартових показників тижня.

Нагадаємо, експерти наголошують на тому, що березень для валютного ринку буде періодом «контрольованої волатильності» - курс «стрибатиме» часто, але незначно. Скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні - читайте у матеріалі ТСН.ua.