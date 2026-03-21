Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра
Банкір наголошує, що євро буде стабільнішим за долар.
В Україні валютний ринок протягом наступного тижня, 23-29 березня, перебуватиме в стані підвищеної динаміки. Втім, ситуація залишатиметься контрольованою. Режим «керованої гнучкості» дозволить уникнути різких стрибків курсу валют.
Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».
За його словами, протягом тижня певної нервозність додаватимуть щоденні коливання курсу. Втім, загрозливих сценаріїв чи ознак кризи немає. Ринок працюватиме в межах «керованої гнучкості», а головну роль у стримуванні різких стрибків відіграватиме Нацбанк.
Тарас Лєсовий пояснює, що на ринку склалися дві тенденції. По-перше, аграрії активно продають валюту перед початком посівної, в+а це допомагає стабілізувати ситуацію. По-друге, зберігається високий попит з боку імпортерів пального — і саме ця активність задає темп ринку.
Що буде з курсами долара і євро
Банкір прогнозує, що наприкінці місяця складеться ситуація, що курс долара впродовж одного дня може як помітно зростати, так і знижуватися. Втім, пояснив експерт, це волатильність, а не системна нестабільність. Завдяки втручанню НБУ дефіцит валюти не штовхатиме курс угору надто різко.
«Важливо не плутати підвищену волатильність із системною нестабільністю. Адже підсумковий курс долара наприкінці дня, найімовірніше, залишатиметься більш-менш збалансованим. Тобто ринок буде „штормити“, однак без ознак втрати контролю», — наголосив банкір.
Євро наприкінці місяця буде більш стабільним, ніж долар. Його курс зараз більше залежить від міжнародних майданчиків, де спостерігається тенденція до посилення долара.
Тенденція тижня щодо курсів валют:
готівковий долар триматиметься в межах 44-44,5 грн, а євро — 50,5-52 грн;
денні коливання: в обмінниках курс може змінюватися до 0,3 грн протягом дня;
різниця між купівлею та продажем: у банках спред на долар складе до 0,6 грн, на євро — до 1 грн.
Загалом, каже Тарас Лєсовий, валютний ринок залишатиметься в русі, але без різких зривів чи катаклізмів завдяки діям регулятора.
Курс долара в Україні б’є рекорди
Валютний ринок України у березні 2026-го увійшов до фази підвищеної турбулентності. Як наслідок, курс долара б’є рекорди. Економіст Олексій Кущ вважає, що у найближчій перспективі гривня може залишатися в діапазоні до 45 грн за долар. Після цього можливий подальший рух.
Хоч курс валют в Україні стрімко йде вгору, економіст Олег Пендзин переконаний, що приводів для панічного виходу з гривневих інструментів немає. З його слів, математика на боці національної валюти.