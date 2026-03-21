ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Банкір наголошує, що євро буде стабільнішим за долар.

Автор публікації
Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

В Україні валютний ринок протягом наступного тижня, 23-29 березня, перебуватиме в стані підвищеної динаміки. Втім, ситуація залишатиметься контрольованою. Режим «керованої гнучкості» дозволить уникнути різких стрибків курсу валют.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

За його словами, протягом тижня певної нервозність додаватимуть щоденні коливання курсу. Втім, загрозливих сценаріїв чи ознак кризи немає. Ринок працюватиме в межах «керованої гнучкості», а головну роль у стримуванні різких стрибків відіграватиме Нацбанк.

Тарас Лєсовий пояснює, що на ринку склалися дві тенденції. По-перше, аграрії активно продають валюту перед початком посівної, в+а це допомагає стабілізувати ситуацію. По-друге, зберігається високий попит з боку імпортерів пального — і саме ця активність задає темп ринку.

Що буде з курсами долара і євро

Банкір прогнозує, що наприкінці місяця складеться ситуація, що курс долара впродовж одного дня може як помітно зростати, так і знижуватися. Втім, пояснив експерт, це волатильність, а не системна нестабільність. Завдяки втручанню НБУ дефіцит валюти не штовхатиме курс угору надто різко.

«Важливо не плутати підвищену волатильність із системною нестабільністю. Адже підсумковий курс долара наприкінці дня, найімовірніше, залишатиметься більш-менш збалансованим. Тобто ринок буде „штормити“, однак без ознак втрати контролю», — наголосив банкір.

Євро наприкінці місяця буде більш стабільним, ніж долар. Його курс зараз більше залежить від міжнародних майданчиків, де спостерігається тенденція до посилення долара.

Тенденція тижня щодо курсів валют:

  • готівковий долар триматиметься в межах 44-44,5 грн, а євро — 50,5-52 грн;

  • денні коливання: в обмінниках курс може змінюватися до 0,3 грн протягом дня;

  • різниця між купівлею та продажем: у банках спред на долар складе до 0,6 грн, на євро — до 1 грн.

Загалом, каже Тарас Лєсовий, валютний ринок залишатиметься в русі, але без різких зривів чи катаклізмів завдяки діям регулятора.

Курс долара в Україні б’є рекорди

Валютний ринок України у березні 2026-го увійшов до фази підвищеної турбулентності. Як наслідок, курс долара б’є рекорди. Економіст Олексій Кущ вважає, що у найближчій перспективі гривня може залишатися в діапазоні до 45 грн за долар. Після цього можливий подальший рух.

Хоч курс валют в Україні стрімко йде вгору, економіст Олег Пендзин переконаний, що приводів для панічного виходу з гривневих інструментів немає. З його слів, математика на боці національної валюти.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie