Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Протягом наступного тижня, 6-12 квітня, ситуація на валютному ринку України буде залишатися прогнозованою завдяки діям Нацбанку. Водночас існує великодній фактор, завдяки якому можливе короткочасне зниження курсу купівлі долара.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

Експерт наголошує, що головним тригером для ринку стала ситуація з нафтою на Близькому Сході. Як наслідок, в Україні стрімко здорожчало пальне. Енерготрейдерам знадобилося більше валюти для закупівель, а бізнес і населення почали скуповувати долар для збереження коштів. Щоб втримати баланс, НБУ довелося суттєво збільшити обсяги інтервенцій.

За словами експерта, важливий фактор для валютного ринку — наближення Великодня. Адже перед святами українці продають частину доларових заощаджень, щоб покрити витрати. Втім, цей ефект буде коротким.

«Йдеться про часткове кількаденне вирівнювання ринку або навіть про тимчасове переважання пропозиції. Обмінники, швидше за все, цим скористаються і виставлять курс купівлі на 0,4-0,5 грн нижче за курс міжбанку. Курс купівлі долара на готівковому ринку може тимчасово знизитися до 43,5-43,75 грн. Але не варто сприймати це як ознаку нового тренду», — наголосив Лєсовий.

Що буде з курсом валюти 6-12 квітня

Допустимі коридори:

на міжбанку: 43,7-44,25 грн за долар і 49,5-52 грн за євро,

готівковий ринок: 43,5-44,5 грн за долар і 50,5-52 грн за євро.

Різниця між купівлею та продажем :

у банках: до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро.

в обмінниках: до 0,6-1 грн за долар та до 1-1,3 грн за євро.

Банкір наголошує, що середні коливання за тиждень складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що курс долара може злетіти до 50 грн. Ситуація на валютному ринку України безпосередньо залежатиме від того, чи отримає наша держава критично важливе фінансування від європейських партнерів.