Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

В Україні наступного тижня, 13-19 квітня, не очікується різких змін курсу долара. Економіка вже адаптувалася до підвищення цін на пальне, а ефект від цього фактору значною мірою вичерпано.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

Наразі на готівковому ринку України наразі зберігається спокійна ситуація: дефіциту валюти немає, а різниця між курсами міжбанку і готівкового сегмента залишатиметься мінімальною. Що важливо — Нацбанк надалі зберігати керовану рівновагу на внутрішньому ринку.

«Навесні попит на валюту традиційно нижчий, ніж наприкінці року, коли населення отримує бонуси, річні премії та інші додаткові виплати», — наголосив експерт.

Втім, пояснив експерт, курс євро може демонструвати більшу волатильність через залежність від глобальної пари долар/євро. Для України це означає, що головні курсові зміни можуть відбуватися саме через євро. Зокрема, зниження курсу євро до долара на 0,02 теоретично може здешевити євро на українському ринку приблизно на 0,85–0,90 грн.

«Найближчий тиждень, найімовірніше, буде в межах досить зрозумілого коридору: близько 44 грн за долар і 51 грн за євро. Головним чинником стабільності залишатиметься не зовнішній фон як такий, а здатність НБУ й надалі зберігати керовану рівновагу на внутрішньому ринку», — зазначив банкір.

Прогноз щодо курсу валют

Долар перебуватиме:

на міжбанку в межах 43,5–44,25 грн;

на готівковому ринку в межах 43,5–44,5.

Євро коливатиметься:

на міжбанку в діапазоні 49,5–52;

у готівковому сегменті -та 50,5–52 грн.

Щоденні курсові зміни очікуються незначними: до 0,05–0,15 грн на міжбанку та до 0,1–0,3 грн у роздрібному сегменті. Загальні тижневі відхилення не перевищать 1–1,5%.

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 квітня. Після вихідних гривня послабить свої позиції щодо євро, яке зросло на 11 коп. Тим часом американський долар здешевшав на 1 коп.