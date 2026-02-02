Що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня: прогноз банкіра

Банкір оцінив, яким буде курс валют долара і євро протягом тижня, 2-8 лютого. / © УНІАН

Реклама

В Україні протягом цього тижня, 2-8 лютого, вартість долара та євро на готівковому ринку майже не зміниться. Валютний ринок переходить до етапу стабільності.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, зростає пропозиція валюти. Зокрема, аграрні компанії активізують продаж валюти, а це буде стимулювати курс до зниження. Водночас попит з боку імпортерів енергоносіїв залишатися значним, його роль буде слабшати.

Реклама

Очікується, каже Лєсовий, зниження діапазону коливань курсу валют на готівковому ринку протягом тижня. Ймовірність різких курсових змін найближчим часом є мінімальною. За його словами, наразі «валютний ринок входить до фази стабілізації»

Банкір прогнозує, що середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,5-43,5 грн, а євро — 50-51,5 грн.

Курс у банках і обмінниках

В касах банків різниця між курсами купівлі-продажу за один долар буде складати 0,5-0,6 грн, а для євро — 0,8-1 гривень.

В обмінниках різниця між курсом купівлі та курсом продажу долара очікується на рівні 0,6-1 грн та 1-1,3 грн — для євро.

Реклама

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу долара буде в межах 42,75-43,25 грн. Щодо євро, то Лєсовий прогнозує стабільне співвідношення з вартістю долара на міжнародному ринку та рівень курсів на міжбанку — 50-51,5 грн.

Нагадаємо, що у другій половині січня «дороги» долара і євро розійшлися. Американська валюта значно здешевшала щодо гривні, а от європейська, навпаки, продовжила дорожчати. Загалом, за оцінкою експертів, у січні готівковий долар здорожчав на 60 коп., а євро здорожчав у середньому на 1,40 грн у продажу і в купівлі.