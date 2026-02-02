ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
2 хв

Що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня: прогноз банкіра

Валютний ринок, наголошує банкір, переходить до етапу стабільності. Різких стрибків курсів не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Банкір оцінив, яким буде курс валют долара і євро протягом тижня, 2-8 лютого. / © УНІАН

В Україні протягом цього тижня, 2-8 лютого, вартість долара та євро на готівковому ринку майже не зміниться. Валютний ринок переходить до етапу стабільності.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, зростає пропозиція валюти. Зокрема, аграрні компанії активізують продаж валюти, а це буде стимулювати курс до зниження. Водночас попит з боку імпортерів енергоносіїв залишатися значним, його роль буде слабшати.

Очікується, каже Лєсовий, зниження діапазону коливань курсу валют на готівковому ринку протягом тижня. Ймовірність різких курсових змін найближчим часом є мінімальною. За його словами, наразі «валютний ринок входить до фази стабілізації»

Банкір прогнозує, що середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку будуть становити 42,5-43,5 грн, а євро — 50-51,5 грн.

Курс у банках і обмінниках

В касах банків різниця між курсами купівлі-продажу за один долар буде складати 0,5-0,6 грн, а для євро — 0,8-1 гривень.

В обмінниках різниця між курсом купівлі та курсом продажу долара очікується на рівні 0,6-1 грн та 1-1,3 грн — для євро.

На міжбанківському ринку курси купівлі-продажу долара буде в межах 42,75-43,25 грн. Щодо євро, то Лєсовий прогнозує стабільне співвідношення з вартістю долара на міжнародному ринку та рівень курсів на міжбанку — 50-51,5 грн.

Нагадаємо, що у другій половині січня «дороги» долара і євро розійшлися. Американська валюта значно здешевшала щодо гривні, а от європейська, навпаки, продовжила дорожчати. Загалом, за оцінкою експертів, у січні готівковий долар здорожчав на 60 коп., а євро здорожчав у середньому на 1,40 грн у продажу і в купівлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie