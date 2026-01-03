ТСН у соціальних мережах

227
1 хв

Що буде з курсом долара і євро протягом тижня: прогноз банкіра

Протягом 5-11 січня валютний ринок буде стійким.

Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

Протягом наступного тижня, 5-11 січня, різких стрибків курсу долара очікувати не варто. Валютний ринок в Україні зберігатиме стабільність.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, фактори, які можуть викликати курсові коливання протягом наступного тижня, будуть достатньо збалансованими, а валютний ринок — стійким. Лєсовий наголосив, що НБУ зберігає можливість оперативно втручатися у разі виникнення перекосів на міжбанківському ринку.

Вартість долара на готівковому ринку буде становити 42,3-42,8 грн, а євро — 48,5-49,75 гривень, додає банкір.

На міжбанківському ринку в цей період курси купівлі-продажу становитимуть 42,2-42,7 грн для долара та 48,5-49,75 грн — для євро.

Різниця між курсом купівлі та продажу в касах комерційних банків може становити 0,5-0,6 грн для долара та 0,8-1 грн- для євро. В обмінниках ці значення можуть складати 0,6-1 грн та 1, -13 грн відповідно.

«Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня», — додає Лєсовий.

Нагадаємо, економіст Андрій Новак назвав найкращу валюту для заощаджень. Експерт радить тримати заощадження в комерційних банках, які входять до десятки найбільших банків України. Крім того, найкраще ділити суму на три рівні «кошики»: гривня, долар і євро або інші «тверді валюти».

