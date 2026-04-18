Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра
За прогнозом банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу іноземної валюти на готівковому ринку залишиться незначною
Протягом наступного тижня, 20-27 квітня, ситуація на валютному ринку України залишатиметься прогнозованою та достатньо комфортною. Наразі не спостерігається тригерів для різких стрибків курсу.
Яким буде курс валют протягом наступного тижня, розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі РБК.Україна.
"Остання декада квітня не створює передумов для різких змін на валютному ринку. Нинішня ситуація свідчить, що найближчого тижня курсові показники навряд чи зазнають карколомних коливань, а ринок загалом зберігатиме достатньо комфортний і передбачуваний стан", - вважає експерт.
Валютний ринок України - тенденції
За прогнозом фахівця, завдяки режиму "керованої гнучкості" від НБУ, курс долара уникатиме різких перекосів. Протягом тижня очікується спокійний рух без хаотичних коливань. Середні тижневі відхилення складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.
Водночас щодо євро, то його курс формується переважно під впливом світових торгів у парі євро/долар, а також через пару гривня/долар. Саме тому, прогнозує Лєсовий, курс євро на валютному рину України залишається менш передбачуваним через міжнародні події.
“Саме тому будь-які міжнародні події безпосередньо позначаються на вартості євровалюти в Україні", - пояснює банкір.
Курси євро і долара в Україні - прогноз
За словами Тараса Лєсового, за умови збереження статус-кво як в Україні, так і у світі, наступного тижня валютний ринок не зазнає істотних змін.
Вартість долара:
очікується в межах 43,5-44,25 грн.
Вартість євро:
перебуватиме в діапазоні 49,5-52 грн.
Різниця між купівлею та продажем:
на міжбанку - не перевищить 0,15-0,2 грн.
у банках та обмінниках - до 0,6-1 грн для долара та до 1-1,3 грн для євро.
Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що українці відмовляються від долара. З його слів, березень 2026-го став історично знаковим через нетипову поведінку — вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив інтерес до американського долара.