Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

За прогнозом банкіра, різниця між курсами купівлі та продажу іноземної валюти на готівковому ринку залишиться незначною

Курс валют.

Курс валют. / © Reuters

Протягом наступного тижня, 20-27 квітня, ситуація на валютному ринку України залишатиметься прогнозованою та достатньо комфортною. Наразі не спостерігається тригерів для різких стрибків курсу.

Яким буде курс валют протягом наступного тижня, розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі РБК.Україна.

"Остання декада квітня не створює передумов для різких змін на валютному ринку. Нинішня ситуація свідчить, що найближчого тижня курсові показники навряд чи зазнають карколомних коливань, а ринок загалом зберігатиме достатньо комфортний і передбачуваний стан", - вважає експерт.

Валютний ринок України - тенденції

За прогнозом фахівця, завдяки режиму "керованої гнучкості" від НБУ, курс долара уникатиме різких перекосів. Протягом тижня очікується спокійний рух без хаотичних коливань. Середні тижневі відхилення складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.

Водночас щодо євро, то його курс формується переважно під впливом світових торгів у парі євро/долар, а також через пару гривня/долар. Саме тому, прогнозує Лєсовий, курс євро на валютному рину України залишається менш передбачуваним через міжнародні події.

“Саме тому будь-які міжнародні події безпосередньо позначаються на вартості євровалюти в Україні", - пояснює банкір.

Курси євро і долара в Україні - прогноз

За словами Тараса Лєсового, за умови збереження статус-кво як в Україні, так і у світі, наступного тижня валютний ринок не зазнає істотних змін.

Вартість долара:

  • очікується в межах 43,5-44,25 грн.

Вартість євро:

  • перебуватиме в діапазоні 49,5-52 грн.

Різниця між купівлею та продажем:

  • на міжбанку - не перевищить 0,15-0,2 грн.

  • у банках та обмінниках - до 0,6-1 грн для долара та до 1-1,3 грн для євро.

Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що українці відмовляються від долара. З його слів, березень 2026-го став історично знаковим через нетипову поведінку — вперше за довгий час чистий попит на євро перевищив інтерес до американського долара.

