Гроші
130
2 хв

Що буде з курсом долара і євро протягом тижня: прогноз банкіра

За прогнозом банкіра, протягом цього тижня різких стрибків чи обвалу гривні не передбачається.

Олена Капнік
Курс валют в Україні. / © Associated Press

Валютний ринок України обіцяє бути спокійним протягом цього тижні — 11-17 травня. Наразі немає підстав для різкого зростання чи падіння курсів долара і євро.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

Цього тижня ринок працюватиме у звичному режимі «керованої гнучкості», а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів. За словами експерта, є чотири головні фактори стабільності гривні:

  • роль Нацбанку, який залишається ключовим гравцем;

  • облікова ставка, яка залишається рівні 15%, а також депозити 13-14,5%;

  • кредит від Євросоюзу, що знижує ризики бюджетного дефіциту;

  • ситуація з пальним.

Що буде з курсами долара і євро — прогноз

Банкір наголошує: очікується, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде стабільною. Водночас валютний ринок залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці.

Валютні коридори:

  • долар: міжбанк — 43,8-44,25 грн, готівковий ринок — 43,75-44,25 грн;

  • євро: міжбанк — 50,5-52,5 грн, готівковий ринок — 50,5-52,0 грн.

Щоденні коливання:

  • долар: до 0,1-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.

  • євро: залежатиме від світового співвідношення євро/долар (прогнозний рівень — 1,16-1,18).

Різниця між купівлею та продажем:

  • долар: у банках різниця складе до 0,5–0,6 грн, в обмінниках — до 0,6-1 грн.

  • євро: у банках різниця сягатиме 0,8-1 грн, в обмінниках — 1-1,3 грн.

Нагадаємо, в Україні гривня останнім часом стабілізувалась і навіть дещо посилилась. На готівковому ринку долар тримається у продажу трохи вище 44 грн за одиницю, євро коштує майже 52 грн. Що буде з курсом валют та що робити з доларами - читайте у матеріалі ТСН.ua.

