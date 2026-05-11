Що буде з курсом долара і євро протягом тижня: прогноз банкіра

Валютний ринок України обіцяє бути спокійним протягом цього тижні — 11-17 травня. Наразі немає підстав для різкого зростання чи падіння курсів долара і євро.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

Цього тижня ринок працюватиме у звичному режимі «керованої гнучкості», а основні показники залишаться в межах коридорів попередніх тижнів. За словами експерта, є чотири головні фактори стабільності гривні:

роль Нацбанку, який залишається ключовим гравцем;

облікова ставка, яка залишається рівні 15%, а також депозити 13-14,5%;

кредит від Євросоюзу, що знижує ризики бюджетного дефіциту;

ситуація з пальним.

Що буде з курсами долара і євро — прогноз

Банкір наголошує: очікується, що ситуація на готівковому та міжбанківському ринках буде стабільною. Водночас валютний ринок залишається захищеним завдяки внутрішнім механізмам контролю та зовнішній фінансовій підтримці.

Валютні коридори:

долар: міжбанк — 43,8-44,25 грн, готівковий ринок — 43,75-44,25 грн;

євро: міжбанк — 50,5-52,5 грн, готівковий ринок — 50,5-52,0 грн.

Щоденні коливання:

долар: до 0,1-0,2 грн у банках та до 0,3 грн в обмінниках.

євро: залежатиме від світового співвідношення євро/долар (прогнозний рівень — 1,16-1,18).

Різниця між купівлею та продажем:

долар: у банках різниця складе до 0,5–0,6 грн, в обмінниках — до 0,6-1 грн.

євро: у банках різниця сягатиме 0,8-1 грн, в обмінниках — 1-1,3 грн.

Нагадаємо, в Україні гривня останнім часом стабілізувалась і навіть дещо посилилась. На готівковому ринку долар тримається у продажу трохи вище 44 грн за одиницю, євро коштує майже 52 грн. Що буде з курсом валют та що робити з доларами - читайте у матеріалі ТСН.ua.

