Що буде з курсом долара і євро у квітні: прогнози експертів

Протягом березня в Україні долар стрімко дорожчав, а євро залишався відносно стабільним. На гривню продовжують впливати війна, а також світова турбулентність на ринках нафти та золота. Водночас квітень може стати одним із вирішальних місяців, який задасть ритм валютному року.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

За його словами, НБУ залишається головним гравцем, який має резерви, аби урівноважити попит і не допустити дестабілізації гривні. Втім, війна в Україні та ситуація на Близькому Сході — це ключові фактори, від яких залежить, скільки коштуватиме валюта найближчими тижнями. Загалом, каже Лєсовий, загальна невизначеність нікуди не зникне.

Курс у квітні — прогноз банкіра

Банкір прогнозує, що на міжбанку можливі помітні коливання — різниця між зростанням і зниженням в окремі дні може сягати 0,5-0,7 грн. Проте очікується, що ситуація залишиться під контролем НБУ.

Орієнтовні межі курсу:

долар: 43,75 — 44,50 грн/долар

євро: 49,5 — 52 грн/євро

Курс валют у квітні — прогноз економіста

Доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошує, що у квітні динаміка щодо курсу долала буде залежати від багатьох факторів, які не залежать від Національному банку. Зокрема, йдеться про війну і глобальну напруженість на Близькому Сході.

«Важко робити кваліфікований прогноз, бо ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, оскільки вони вважалися не дуже ймовірними», — висловився економіст у коментарі Новини.LIVE.

Слід очікувати коливань у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. протягом другого місяця весни. Знову таки, в який бік піде курс долара — залежить від ситуації у світі.

Щодо євро, то ситуація у квітні буде залежати від позиції долара в парі. Якщо американська валюта зміцниться, курс євро опуститься, — і навпаки. За словами Олексія Плотнікова, важко прогнозувати показники в обмінниках.

«Плюс зростання цін на пальне, яке зросло по всьому світу: і в Сполучених Штатах Америки, і по європейських країнах. Я не кажу вже про Україну. Звичайно, це впливає на довіру до долара, а вона трансформується у співвідношення до євро», — каже експерт.

Як повідомлялося, у березні гривня била антирекорди. Водночас Нацбанк штучно стримує падіння валюти, продаючи на міжбанківському ринку понад мільярд доларів.