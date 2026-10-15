Що буде з курсом долара і євро у найближчі тижні: прогноз банкіра

Курс валют. / © Reuters

Реклама

Протягом 19–25 жовтня, попри ризики для гривні, різких коливань курсу найближчим часом не буде. Курс долара на міжбанку, ймовірно, коливатиметься в межах 44,85–45,25 грн, а євро — 50–51 грн.

Про це заявив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «Главреду».

Реклама

«Протягом 19-25 жовтня валютний ринок буде у звичному режимі: значний фундаментальний тиск поєднуватиметься з відносно невеликими курсовими коливаннями», — наголошує експерт.

Реклама

За прогнозом Лєсового, готівковий долар коштуватиме 44,8–45,5 грн, а євро — 50–52 грн. Щоденні зміни на міжбанку не перевищать 5-15 копійок, у комбанках — 10-20 копійок, в обмінних пунктах — 30 копійок. Протягом тижня коливання курсу можуть сягнути 1–1,5%.

Водночас, пояснив експерт, тиск на економіку посилюється через війну: відключення світла, пошкодження підприємств, подорожчання логістики та витрати на резервне живлення. За словами банкіра, ці додаткові витрати поступово закладаються у вартість товарів.

Водночас стабільність валютного ринку залежить від втручання Національного банку — обсяги його валютних інтервенцій за останні два місяці зросли на 30–35%. Лєсовий пояснює, що стримування різких коливань курсу допомагає уникнути інфляційних стрибків і панічного попиту на валюту.

Якщо гривня залишається стабільною, українці охочіше зберігають кошти в національній валюті, зокрема на депозитах.

Реклама

«Якщо ж виникає відчуття втрати контролю, попит на долар та євро може зрости дуже швидко», — застерігає Лєсовий.

Водночас гарантій стабільності немає: війна, торговельний дисбаланс і високий попит на імпорт продовжують тиснути на гривню. Тому багато залежатиме від здатності НБУ вчасно згладжувати ці ризики. Адже інфляція залишається одним із вагомих джерел тиску на гривню.

Курс валют в Україні — останні новини

В Україні долар встановив історичний максимум 6 жовтня — злетів ло 45,5 грн. Експерт Тарас Козак пояснює, що на послаблення гривні одночасно впливають кілька чинників. Зокрема, безпекова ситуація. Водночас, наголошує він, сама позначка у 45 грн за долар не є критичною для економіки.

Водночас у Національному банку відповіли на побоювання щодо можливого злету курсу долара до позначки 50 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор робить усе можливе для забезпечення стабільності національної валюти та контролю над цінами.

Реклама







Новини партнерів