Що буде з курсом долара і євро у жовтні: прогноз банкіра

Курс валют. / © Reuters

Реклама

На валютному ринку України жовтень стане перевіркою для стійкості гривні. На курс вплинуть бюджет, інфляція та міжнародна допомога.

Про це заявив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “РБК.Україна”.

За словами експерта, проєкт державного бюджету на 2026-й рік є ключовим орієнтиром для фінансових ринків. Важливими є прогноз курсу долара та розмір дефіциту бюджету.

Реклама

"Якщо уряд закладає занадто оптимістичний курс, підприємства можуть недооцінити валютні ризики. Натомість високий прогноз дає сигнал про очікувану слабкість валюти", - пояснив Лєсовий.

Облікова ставка Національного банку виконує функцію "подушки безпеки" для гривні - стримує попит і девальваційний тиск. Втім, подальші кроки НБУ будуть залежати від динаміки інфляції. За словами банкіра, якщо вона знижуватиметься, то можливе поступове зниження ставки.

Лєсовий пояснив, що режим "керованої гнучкості" залишає НБУ простір для інтервенцій. У жовтні вони можуть бути помірними, аби зберігати резерви.

"Проте все залежить від обсягів міжнародної допомоги та внутрішнього попиту на валюту. Якщо надходження знизяться, інтервенції доведеться активізувати", - пояснив банкір.

Реклама

Серед ключових ризиків експерт назвав непередбачувану інфляцію, збільшення дефіциту бюджету, затримки з міжнародною допомогою та зовнішні шоки. За негативного прогнозу, гривня може переміститися до верхніх меж прогнозного діапазону, а за сприятливого - курс залишиться відносно стабільним.

Прогноз курсів валют

Долар: 41,2-42,2 грн/долар

Євро: 47,5-49,5 грн/долар при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13-1,25.

"Жовтень стане важливим тестом для макроекономічної політики. Саме бюджет, інфляція та міжнародна підтримка визначатимуть стабільність гривні", - підсумував Лєсовий.

Нагадаємо, курс валют в Україні швидко змінюється: "штормить" курси як долара, так і євро. Долар, який дешевшав, знову пішов угору, а євро, навпаки, коштує нині значно менше, ніж тиждень тому. То ж що радять експерти - купувати чи продавати – читайте у матеріалі ТСН.ua.