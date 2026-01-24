Валюта / © pixabay.com

Валютний ринок України наприкінці січня очікується стабільним, а попит на валюту поступово зменшуватиметься, що може призвести до незначного зниження курсів долара та євро.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовийу коментарі “РБК-Україна».

«Наприкінці січня попит на валюту поступово вирівняється і в певні дні він буде майже дорівнювати пропозиції, що дозволить НБУ скоротити обсяг інтервенцій на міжбанківському ринку», — зазначив банкір.

Він додав, що інфляція залишається помірною. «Прогноз на січень також не передбачає суттєвого прискорення інфляції, що важливо для валютних очікувань», — підкреслив Лєсовий.

Протягом 26 січня — 1 лютого на міжнародному ринку не очікується різких коливань курсу пари євро-долар за відсутності змін на світових ринках. Прогноз по цьому співвідношенню становить 1,155–1,17 долара за одне євро.

На готівковому ринку, за словами експерта, єдиним фактором, що може викликати короткострокові коливання, залишається війна.

У цілому, за прогнозами Лєсового, готівковий курс долара може знизитися до 42,50–43,50 гривень, а євро — до 49,00–50,5 гривень. Різниця між курсами купівлі та продажу долара у касах комерційних банків очікується на рівні 0,5–0,6 гривень, а в обмінниках — 0,6–1 гривні. Для євро ці показники можуть становити 0,8–1 гривня і 1–1,3 гривні відповідно.

На міжбанківському ринку допустимі коридори значень прогнозуються в межах 42,75–43,25 гривень для долара та 49,00–50,5 гривень для євро.

