Що буде з курсом долара наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © Національний банк України

Протягом наступного тижня (17-23 листопада) в Україні курс долара на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,8-42 грн.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “УНІАН”.

З його слів, обсяги інтервенцій НБУ поки не перевищують $600–800 млн на тиждень. Це свідчить про помірний попит. Наприклад, у грудні минулого року Нацбанк витратив $5,3 млрд — у півтора раза більше за звичайний рівень. Цього року, за словами Лєсового, ринок виглядає спокійнішим, а це означає, що довіра до гривні вища.

Основні показники валютного ринку 17-23 листопада будуть такими:

коридори валютних змін: 41,8-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку – до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

За його словами, наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься більш-менш контрольованою і незагрозливою.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий повідомляв, чи варто купувати валюту. За його словами, протягом листопада валютний ринок може залишатися напруженим. Він наголосив, що восени попит на долар традиційно зростає через активність імпортерів. Наразі він трохи більший, ніж обсяг пропозиції – на 10–15%. Втім, вважає банкір, Нацбанк продовжить проводити валютні інтервенції, щоб балансувати ситуацію.