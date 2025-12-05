Що буде з курсом долара наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © Getty Images

Протягом наступного тижня (8-14 грудня) докорінних змін на валютному ринку України не очікується. Втім, є внутрішні та зовнішні чинники, що тиснутимуть на курсові показники.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі “24 Каналу”.

За словами банкіра, на курсові показники тиснутиме світова політична та економічна кон’юнктура щодо завершення війни в Україні. Впливатимуть на валютний ринок і внутрішньополітичні процеси. Зокрема, останні скандали та події на фронті.

“Під час війни роль Нацбанку є головною, який наразі має вдосталь можливостей для втримання валютного ринку від будь-яких катаклізмів”, - наголосив банкір.

Зокрема, це монетарна політика, спрямована на підтримку гривні, реалізація режиму "керованої гнучкості" та активний розвиток гривневих депозитів.

“Відтак варто очікувати, що наступного тижня курсові зміни не матимуть загрозливого характеру всі коливання будуть в межах "системи" валютних змін режиму "керованої гнучкості"“, - оцінив Тарас Лєсовий.

Загальна характеристика ринку

Коридори валютних коливань:

міжбанк: 42,2 – 42,6 грн за долар та 48 – 49,75 грн за євро;

готівковий ринок: та 42,3 – 42,8 грн за долар та 48 – 49,75 грн за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку:

0,1 – 0,15 грн.

Поточні (щоденні) курсові коливання:

міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн,

комбанки – до 0,1 – 0,2 грн,

обмінні пункти – до 0,3 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро;

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 грн на 1 долар, до 0,8 – 1 грн на 1 євро,

обмінні пункти – до 0,6 – 1 грн на 1 долар, до 1 – 1,3 грн на 1 євро.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня в цілому ухвалила законопроєкт «Про державний бюджет на 2026 рік». Вперше від 2023 року в бюджеті на 2026 рік передбачили збільшення соціальних стандартів. Зокрема, загальний прожитковий мінімум підвищиться з 2 920 грн до 3 209 грн, а мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн.

