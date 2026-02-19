Що буде з курсом долара у березні 2026-го: прогноз банкіра

Курс валют. / © unsplash.com

На валютному ринку України у березні курс зміни формуватимуться під впливом одразу кількох сильних факторів. Саме тому перший місяць весни для валютного ринку буде активним і непростим.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

За його словами, умови дотримання режиму «керованої гнучкості» Нацбанк і надалі залишатиметься головним стабілізатором ринку.

«Це дозволяє очікувати, що в березні курс долара коливатиметься в межах 42,5-43,7 грн, а євро — 50,5-52 грн, і найважливіше: без системних перекосів», — повідомив Лєсовий.

Банкір пояснив: ключовий чинник, що впливає на курсові зміни, — обмеження електропостачання, зростання собівартості, інфляційні очікування бізнесу, а також дисбаланс зовнішньої торгівлі. Крім того, різке зростання імпорту, падіння експорту також посилюють тиск на валютний ринок.

Лєсовий наголосив, що перегляд макропрогнозів, зростання ВВП до 1,8% і інфляція 7,5% свідчить, що гривня потребує посиленого захисту.

«Саме тому ми прогнозуємо, що на наступному засіданні монетарного комітету НБУ, яке заплановане на 19 березня, регулятор може зберегти облікову ставку на рівні 15%, що стане цілком логічним і виваженим рішенням», — додав Лєсовий.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи варто скуповувати долари. Економіст Олег Пендзин закликає звертати увагу на рівень інфляції. Оскільки ціни в січні зростали повільно (0,7% проти 0,8% у грудні), регулятору немає сенсу штучно зміцнювати гривню.

Водночас експерт Андрій Забловський вважає, що курс долара на міжбанку залишатиметься у межах 43–43,3 грн. Підвищитися далі йому не дозволить НБУ. Водночас готівковий ринок традиційно буде дорожчим за міжбанк на 20–30 коп.