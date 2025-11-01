Що буде з курсом долара у листопаді: прогноз банкіра

Долар дорожчатиме / © pexels.com

У жовтні курс долара в Україні почав активно зростати. У листопаді американська валюта, найімовірніше, продовжить дорожчати.

Про це РБК-Україна сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Протягом всього листопада валютний ринок в Україні може залишатися напруженим, вважає Лєсовий. Перш за все, на курси валют впливатиме формування держбюджету на 2026 рік, де закладено орієнтовний курс долара на рівні 45,7 гривні. Крім того, важливу роль відіграють обсяги міжнародної допомоги на 2026 рік.

На очікування щодо курсу впливатиме й інфляція. У вересні споживчі ціни зросли в середньому на 0,3%, а за підсумками жовтня банкір прогнозує приріст на 0,5-0,7%.

Ще один важливий чинник — війна та проблеми в енергетиці. Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для бізнесу та економіки, що впливає на валютний ринок, пояснив експерт.

У листопаді-грудні очікується помірне зростання долара та євро. За прогнозами Тараса Лєсового, американська валюта коливатиметься в межах від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська — від 48,5 до 50 гривень.

«Ймовірні невеликі коливання, але різких не буде. Періоди зростання змінюватимуться затишшям», — зазначив він.

Громадянам не варто піддаватись панічним настроям та скуповувати валюту. За словами банкіра, найкраща стратегія зараз — діяти виважено та не піддаватися емоціям.

«Найкращий підхід зараз — спокійно планувати витрати й уникати емоційних дій», — підсумував Лєсовий.

