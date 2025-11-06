Що буде з курсом долара у листопаді: прогноз банкіра

Курс валют в Україні. / © УНІАН

Реклама

У листопаді на ситуацію на валютному ринку України впливатимуть кілька взаємопов’язаних факторів, які спрямовуватимуть вектор потенційних змін. Курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 гривні.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі “УНІАН”.

За його словами, найголовніший - енергетичний чинник, від якого може залежати не лише економіка. Лєсовий пояснює, проблеми в енергетиці - “це почасти маховик інфляції”, адже зростання цін через об’єктивні причини завжди відбувається по всьому фронту споживчих цін.

Реклама

Також на валютний курс впливає і рівень суспільних настроїв. Крім цього, наприкінці осені традиційно зростає попит на валюту. Саме на цьому обмінники можуть зіграти, розширюючи спред в бік вищого курсу продажу.

Втім, зазначає експерт, чинний режим "керованої гнучкості" валютного курсу Нацбанку згладжує всі сплески попиту і майже гарантує помірні поточні зміни та мінімальні поточні коливання на міжбанку.

Лєсовий вважає, що коридори валютних змін залишаться зрівняними з попереднім тижнем: курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 грн, а євро не вийде за межі 50 грн.

Основні показники валютного ринку будуть наступними:

Реклама

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн.

"Таким чином, попри страхи й випробування загальна ситуація на валютному ринку майже повністю залежатиме від своєчасних та ефективних дій Нацбанку, стратегія якого буде спрямована на подолання викликів та встановлення рівноваги між попитом і пропозицією", - наголосив банкір.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, в Україні спостерігається підвищений попит на готівку. Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень.