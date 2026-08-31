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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Що буде з курсом долара у перший тиждень вересня - прогноз банкіра

На початку осені українці можуть гостріше реагувати на негативні новини. Якщо такі повідомлення супроводжуватимуться здорожчанням товарів або тимчасовим дефіцитом, частина громадян може традиційно шукати захисту у валюті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Гривні

Гривні / © pexels.com

Українцям не варто очікувати різкої девальвації гривні на початку вересня.

Про це директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий заявив про це у коментарі УНІАН.

З його слів, найближчими тижнями на валютний ринок одночасно чинитимуть тиск низка факторів, серед яких — військові ризики, стан зовнішньої торгівлі та попит імпортерів на валюту.

Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні до 6 вересня перебуватиме в межах 44,6–45,1 гривні на міжбанківському ринку та 44,6–45,2 гривні на готівковому ринку. Таким чином, 100 доларів у гривнях коштуватимуть 4460–4520 гривень, а 1000 доларів у гривнях стануть українцям у 44600–45200 гривень.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков повідомив, що Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. А «відкотити» офіційний курс назад, до показника кінця серпня, вже буде важче. Тому українцям радять не відкладати купівлю американської валюти, оскільки її здешевлення не передбачається.

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