Що буде з курсом долара у перший тиждень вересня - прогноз банкіра

Гривні / © pexels.com

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Українцям не варто очікувати різкої девальвації гривні на початку вересня.

Про це директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий заявив про це у коментарі УНІАН.

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З його слів, найближчими тижнями на валютний ринок одночасно чинитимуть тиск низка факторів, серед яких — військові ризики, стан зовнішньої торгівлі та попит імпортерів на валюту.



Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні до 6 вересня перебуватиме в межах 44,6–45,1 гривні на міжбанківському ринку та 44,6–45,2 гривні на готівковому ринку. Таким чином, 100 доларів у гривнях коштуватимуть 4460–4520 гривень, а 1000 доларів у гривнях стануть українцям у 44600–45200 гривень.

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Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков повідомив, що Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. А «відкотити» офіційний курс назад, до показника кінця серпня, вже буде важче. Тому українцям радять не відкладати купівлю американської валюти, оскільки її здешевлення не передбачається.

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