Що буде з курсом валют в Україні протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Протягом наступного тижня, 18-24 травня, в Україні валютний ринок залишатиметься під впливом інфляції, цін на пальне, міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас політика Нацбанку допоможе уникнути різких стрибків долара і євро.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі «РБК-Україна».

Експерт наголошує на тому, що НБУ продовжує діяти в режимі керованої гнучкості та залишається головним гравцем. Це означає, що регулятор не заморожує курс, а робить його зміни поступовими та зрозумілими.

Наразі попит на валюту (переважно від імпортерів палива) перевищує пропозицію на 10-15%. Своєю чергою, Національний банк готовий витрачати до 800-850 млн доларів на тиждень, щоб стримувати потребу і уникати різких стрибків іноземної валюти.

За словами Лєсового, участь НБУ заспокоює і готівковий ринок — у банків та обмінників не буде причин для різкої зміни цінників. Так, протягом тижня щоденні коливання в обмінниках не будуть перевищувати 30 копійок, а загальне відхилення за тиждень складе лише 1-1,5%.

Курси євро і долара в Україні — прогноз

Протягом наступного тижня долар очікується в коридорі 43,75-44,35 грн. Втім, діапазон щодо євро через коливання на світових ринках буде ширшим — 50,5-52,5 грн.

Основні характеристики ринку:

щоденні зміни : курс може коливатися в межах 10–30 коп.;

різниця між купівлею та продажем у касах банків:

для долара — до 60 копійок,

для євро — до 1 грн.

Як повідомлялося, економісти розказали, у чому краще зберігати заощадження. Зауважимо, одні радять максимально використовувати високу прибутковість гривневих інструментів, інші — наполягають на створенні «валютного страхового фонду».

