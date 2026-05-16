- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Що буде з курсом валют в Україні протягом наступного тижня: прогноз банкіра
Завдяки діям НБУ протягом тижня в банків та обмінників не буде причин для різкої зміни курсів валют.
Протягом наступного тижня, 18-24 травня, в Україні валютний ринок залишатиметься під впливом інфляції, цін на пальне, міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас політика Нацбанку допоможе уникнути різких стрибків долара і євро.
Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі «РБК-Україна».
Експерт наголошує на тому, що НБУ продовжує діяти в режимі керованої гнучкості та залишається головним гравцем. Це означає, що регулятор не заморожує курс, а робить його зміни поступовими та зрозумілими.
Наразі попит на валюту (переважно від імпортерів палива) перевищує пропозицію на 10-15%. Своєю чергою, Національний банк готовий витрачати до 800-850 млн доларів на тиждень, щоб стримувати потребу і уникати різких стрибків іноземної валюти.
За словами Лєсового, участь НБУ заспокоює і готівковий ринок — у банків та обмінників не буде причин для різкої зміни цінників. Так, протягом тижня щоденні коливання в обмінниках не будуть перевищувати 30 копійок, а загальне відхилення за тиждень складе лише 1-1,5%.
Курси євро і долара в Україні — прогноз
Протягом наступного тижня долар очікується в коридорі 43,75-44,35 грн. Втім, діапазон щодо євро через коливання на світових ринках буде ширшим — 50,5-52,5 грн.
Основні характеристики ринку:
щоденні зміни: курс може коливатися в межах 10–30 коп.;
різниця між купівлею та продажем у касах банків:
для долара — до 60 копійок,
для євро — до 1 грн.
Як повідомлялося, економісти розказали, у чому краще зберігати заощадження. Зауважимо, одні радять максимально використовувати високу прибутковість гривневих інструментів, інші — наполягають на створенні «валютного страхового фонду».