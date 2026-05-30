Що буде з курсом долара і євро протягом тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © УНІАН

Реклама

У перший тиждень літа, 1-7 червня, валютний ринок України залишатиметься в межах сформованої курсової динаміки. Різких коливань не очікується.

Про це повідомив банкіо Тарас Лєсовий у коментарі “РБК-Україна”.

За словами експерта, на початку літа на курс долара і євро будуть впливати сезонне зростання пропозиції продуктів, ризики на енергоринках та емоційний фактор через новини про загострення. Останній чинник тиснутиме на гривню. Саме тому можливі коливання в межах 0,1–0,3 грн, але загальний тренд залишається інерційним.

Реклама

Водночас є низка факторів, які все ж можуть провокувати короткострокову напругу на ринку. Зокрема, йдеться про ціни на пальне і енергетичний ризик для бізнесу. З огляду на це частина українців може розглядати купівлю валюти як спосіб захистити заощадження.

Втім, наголошує Тарас Лєсовий, Національний банк може згладжувати дисбаланси на валютному ринку, адже продовжує діяти режим «керованої гнучкості». Він дозволяє підтримувати зв’язок між міжбанківським і готівковим ринками.

“Саме тому, за відсутності серйозних перекосів, на міжбанку готівковий сегмент також не повинен демонструвати різких стрибків”, - наголосив банкір.

Прогноз курсу на 1–7 червня

За прогнозом Тараса Лєсового, курс долара в перший тиждень червня може перебувати в межах 44–44,5 грн. Він пояснює, що це відповідатиме тенденціям другої половини травня та свідчитиме про збереження інерційного сценарію на ринку.

Реклама

Курс євро залежатиме передусім від ситуації на світовому ринку та пари євро/долар. Втім, попередньо, європейська валюта торгуватиметься без суттєвих змін – у межах 50,5–52,5 грн.

Експерт також не виключає, що в окремі дні коливання можуть бути помітнішими. У разі внутрішніх або зовнішніх загострень денна амплітуда здатна становити 0,3–0,7 грн.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков оцінив, що буде з курсом долара та євро в червні. Він прогнозує, що в червні офіційний курс долара навряд перетне психологічну позначку -45 грн/дол. Однак коливання відбуватимуться у діапазоні 20–40 коп.

Щодо євро, то у травні він тримався в межах 51,26–51,72 грн. Оскільки в Україні курс євро залежить від долара, то в червні вартість європейської валюти змінюватиметься слідом за американською.

Реклама

Новини партнерів