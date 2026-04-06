Україна сподівається на фінансування

Держава навряд чи відмовиться від виплат пенсій навіть якщо міжнародна допомога буде суттєво затримуватися.

Про це в ефірі Новини.LIVE «Світ на зламі» сказав фінансовий аналітик Олексій Кущ.

«Невиплата пенсій стала б економічно самовбивчим кроком, оскільки це призвело б до різкого падіння внутрішнього попиту — маються на увазі кошти, які витрачають пенсіонери на свої потреби», — зазначив він.

На його думку, запуск друкарського верстата Національного банку врятує систему від миттєвої зупинки, але ціною масштабної девальвації. Інфляційний шок радикально змінить цінники на базові товари.

«Взагалі треба готуватись: колись магазин був „все по 10“, а зараз буде „все по 100“. Яйця по 100, гречка по 100, паливо на заправках по 100», — додав він.

Нагадаємо, Україна має протерміновані зобов’язання перед ЄС, зокрема 11 законопроєктів, ухвалення яких дозволить отримати близько 4 млрд євро допомоги. Ці кошти можуть стати рятівним колом для державного бюджету на тлі блокування основного траншу у 90 млрд євро, проте їх отримання залежить від здатності народних обранців подолати внутрішню кризу та політичний популізм.

Також Україна намагається ухвалити пакет податкових змін, щоб розморозити транш МВФ та отримати зовнішню фінансову допомогу. Без цих ресурсів держава ризикує опинитися у ситуації, коли не матиме коштів для виконання базових соціальних зобов’язань — виплат пенсій та зарплат бюджетникам.