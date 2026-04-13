Що буде з пенсією, якщо її оформити пізніше

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 29) передбачено підвищення розміру пенсії особам, які набули право на пенсію за віком, але виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсія за віком у цьому разі призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи від місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється. Жінкам, які народилися у період до 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи від 55 років до досягнення ними 60-річного віку за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.