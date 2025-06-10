Що буде з тарифами на газ, світло і тепло восени: відповідь економіста

Газ / © Pixabay

Реклама

Попри відсутність офіційних заяв про підвищення тарифів, восени українців можуть чекати неприємні сюрпризи в платіжках.

Про це повідомив чату на сайті Главред з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком.

За його словами, хоча уряд вже анонсував, що тарифи на газ, світло, тепло та воду не зростатимуть у новому опалювальному сезоні, ситуація залишається нестабільною. Усе залежатиме від ситуації на фронті та інтенсивності російських обстрілів.

Реклама

«Адже після успішної атаки СБУ на російські аеродроми в РФ обіцяють масові бомбардування України, зокрема об’єктів енергетики. Якщо російські обстріли завдадуть суттєвої шкоди нашій енергосистемі, для її відновлення (просто щоб ми були зі світлом і теплом), знадобляться додаткові кошти, а ці витрати не були передбачені в бюджеті-2025», — йдеться в повідомленні.

Це може призвести до підвищення тарифів або зростання державного боргу. Відповідно, остаточна вартість газу, світла, тепла і води в платіжках восени і взимку напряму залежатиме від того, чи будуть масовані атаки на енергетичну систему України і якими будуть їхні наслідки.

«А так, поки що анонсів від уряду про підняття тарифів з певної дати не було», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні стали вищими, ніж у Європі.

Реклама