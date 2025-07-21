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ТСН у соціальних мережах

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Що буде з цінами на яйця в Україні: фахівець здивував відповіддю

З огляду на нинішню ситуацію в Україні експерт Олег Пендзин прогнозує зниження вартості найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ціна на яйця

Ціна на яйця / © pixabay.com

Вартість курячих яєць кілька місяців поспіль майже не змінюється. Українці звикли до високих показників у супермаркетах, але не втрачають надію, що влітку 2025 року ціни трохи впадуть. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з’ясувала, чого очікувати споживачам найближчим часом.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Новини.LIVE розповів, що буде з цінами на яйця в Україні.

«Якщо подивитися, наскільки зросла ціна яєць не червень до червня, а травень до травня, то там зростання було 86%. Зараз — на кілька десятків відсотків менше. Тобто сьогодні загальна динаміка демонструє сповільнення зростання вартості продукту», — каже Пендзин.

За словами фахівця, у 2023-2024 роках динаміка дорожчання курячих яєць була найнижчою серед усіх продуктів харчування. З огляду на нинішню ситуацію в Україні Пендзин прогнозує зниження вартості найближчим часом. Звісно, не потрібно сподіватися на сильні коливання.

«Однак ми точно не побачимо зростання цін на яйця до 120-150 гривень. На кілька гривень зниження ціни точно буде найближчим часом», — розповів він.

За словами Пендзина, значний фактор ціноутворення — це вартість кормів для курей, в основі яких кукурудза. Залежно від цьогорічного врожаю культури стане зрозуміло, куди рухатимуться показники в супермаркетах. Але дізнатися це українці зможуть не раніше листопада.

Нагадаємо, в червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. У порівнянні з червнем 2024-го найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

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