Що буде з цінами на картоплю: аграрій зробив прогноз

Картопля / © unsplash.com

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У травні по всій Україні було достатньо опадів, які позитивно вплинули на формування врожаю картоплі. Очікується стабільний рівень виробництва, що дозволить уникнути різкого стрибка цін. Однак, весняні заморозки, а також складні погодні умови в липні-серпні негативно вплинули на картоплю.

Про це повідомив в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Виробники, зокрема ті, що спеціалізуються на насіннєвій картоплі, прогнозують зменшення врожаю на 25-30% порівняно з попереднім роком. Це може бути зумовлене літньою посухою та високими температурами або навпаки — надлишком вологи та низькими нічними температурами. Зараз принаймні у Київській та південних областях, картопля потерпала від нестачі вологи та високих температур, як повітря, так і ґрунту (близько 28-30 градусів на глибині 10 см.), що негативно вплинуло на врожайність та якість картоплі», — зазначив він.

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Що буде з цінами на картоплю восени

Станом на липень, за словами Гриника, ми вже бачимо значне сезонне зменшення ціни картоплі. Ціни на молодий врожай на гуртових ринках впали до 15–22 грн/кг, а в роздрібній торгівлі коливаються від 22 до 38 грн/кг, залежно від регіону та мережі. Середня ціна вже знизилась до 33,55 грн/кг, і тенденція на спад продовжується.

«Враховуючи фактори 2025 року, осінній прогноз стає більш стриманим. Тож у вересні-жовтні оптові ціни, найімовірніше, складуть 12-18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі очікується 20-26 грн/кг, із піковими значеннями до 30 грн/кг лише у випадку несприятливих умов (погоди, інфляції чи логістичних проблем)», — підсумував аграрій.

Раніше ТСН.ua писав, коли копати картоплю 2025 року: оптимальні терміни залежно від регіону, за місячним календарем.