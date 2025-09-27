Що буде з цінами на хліб в Україні до кінця року

Хліб здорожчає / © Pixabay

Українські аграрії станом на середину вересня зібрали майже 30 млн тонн зернових і зернобобових. Тобто зібраний урожай має покрити весь внутрішній попит. Утім ціни на головний соціальний продукт — хліб — далі зростають, і в магазинах покупці вже помічають інші цінники.

Про це пише «Укрінформ».

Але якщо порівнювати зі серпнем 2024-го, то загальне подорожчання за останні 12 місяців виявилося відчутним — загалом на названі сорти хліба воно становило 20–23%.

У Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» порахували, якщо середнє щоденне споживання хліба на одну людину становить близько 200–250 г, то середньомісячні витрати домогосподарств на хліб зросли з 225,7 грн до 273,4 грн, що на 21% більше, ніж 2024 року.

Водночас ціни в магазинах коливаються в широкому діапазоні — залежно від типу хліба, рецептури, ваги й регіону.

«Нині на прилавках магазинів ми можемо побачити буханець хліба, що коштує як 20 грн, так і 120 грн. І той, і інший однаково мають своїх споживачів через різні продуктові характеристики», — пояснює президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Він уточнює, що орієнтовна собівартість кілограма хлібобулочних виробів на виробництві тепер становить орієнтовно 54–56 грн. Зокрема, базовий батон вагою 500 г на заводі коштує 26–27 грн, а буханець «українського» хліба (вагою 700 г) — приблизно 30 грн.

Водночас українці звикли повʼязувати цю собівартість переважно із зерновим складником, хоча насправді виробництво хліба містить багато етапів, що залежать від вартості енергоносіїв, логістики, курсу валют тощо.

«Хліб в Україні цього року може pдорожчати на 25%, однак це не пов’язано з урожаєм. Основними чинниками є енергоносії, логістика, зарплати, інфляція тощо», — прогнозує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

