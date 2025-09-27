ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Що буде з цінами на хліб в Україні до кінця року

Хліб як один із базових елементів у споживчому кошику українців продовжує зростати в ціні. Це відбувається навіть попри стабільні врожаї, які традиційно повністю задовольняють попит на внутрішньому ринку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хліб здорожчає

Хліб здорожчає / © Pixabay

Українські аграрії станом на середину вересня зібрали майже 30 млн тонн зернових і зернобобових. Тобто зібраний урожай має покрити весь внутрішній попит. Утім ціни на головний соціальний продукт — хліб — далі зростають, і в магазинах покупці вже помічають інші цінники.

Про це пише «Укрінформ».

Але якщо порівнювати зі серпнем 2024-го, то загальне подорожчання за останні 12 місяців виявилося відчутним — загалом на названі сорти хліба воно становило 20–23%.

У Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» порахували, якщо середнє щоденне споживання хліба на одну людину становить близько 200–250 г, то середньомісячні витрати домогосподарств на хліб зросли з 225,7 грн до 273,4 грн, що на 21% більше, ніж 2024 року.

Водночас ціни в магазинах коливаються в широкому діапазоні — залежно від типу хліба, рецептури, ваги й регіону.

«Нині на прилавках магазинів ми можемо побачити буханець хліба, що коштує як 20 грн, так і 120 грн. І той, і інший однаково мають своїх споживачів через різні продуктові характеристики», — пояснює президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Він уточнює, що орієнтовна собівартість кілограма хлібобулочних виробів на виробництві тепер становить орієнтовно 54–56 грн. Зокрема, базовий батон вагою 500 г на заводі коштує 26–27 грн, а буханець «українського» хліба (вагою 700 г) — приблизно 30 грн.

Водночас українці звикли повʼязувати цю собівартість переважно із зерновим складником, хоча насправді виробництво хліба містить багато етапів, що залежать від вартості енергоносіїв, логістики, курсу валют тощо.

«Хліб в Україні цього року може pдорожчати на 25%, однак це не пов’язано з урожаєм. Основними чинниками є енергоносії, логістика, зарплати, інфляція тощо», — прогнозує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Раніше повідомлялося, що вже цієї осені варто готуватися до нових цін на олію та картоплю — про це попереджають експерти.

Крім того, в Україні зросли ціни на яйця, що пов’язано з кількома ключовими чинниками. Наразі ситуація стабілізувалася, але дешевого продукту вже не буде.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie