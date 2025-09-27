- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 2 хв
Що буде з цінами на хліб в Україні до кінця року
Хліб як один із базових елементів у споживчому кошику українців продовжує зростати в ціні. Це відбувається навіть попри стабільні врожаї, які традиційно повністю задовольняють попит на внутрішньому ринку.
Українські аграрії станом на середину вересня зібрали майже 30 млн тонн зернових і зернобобових. Тобто зібраний урожай має покрити весь внутрішній попит. Утім ціни на головний соціальний продукт — хліб — далі зростають, і в магазинах покупці вже помічають інші цінники.
Про це пише «Укрінформ».
Але якщо порівнювати зі серпнем 2024-го, то загальне подорожчання за останні 12 місяців виявилося відчутним — загалом на названі сорти хліба воно становило 20–23%.
У Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» порахували, якщо середнє щоденне споживання хліба на одну людину становить близько 200–250 г, то середньомісячні витрати домогосподарств на хліб зросли з 225,7 грн до 273,4 грн, що на 21% більше, ніж 2024 року.
Водночас ціни в магазинах коливаються в широкому діапазоні — залежно від типу хліба, рецептури, ваги й регіону.
«Нині на прилавках магазинів ми можемо побачити буханець хліба, що коштує як 20 грн, так і 120 грн. І той, і інший однаково мають своїх споживачів через різні продуктові характеристики», — пояснює президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.
Він уточнює, що орієнтовна собівартість кілограма хлібобулочних виробів на виробництві тепер становить орієнтовно 54–56 грн. Зокрема, базовий батон вагою 500 г на заводі коштує 26–27 грн, а буханець «українського» хліба (вагою 700 г) — приблизно 30 грн.
Водночас українці звикли повʼязувати цю собівартість переважно із зерновим складником, хоча насправді виробництво хліба містить багато етапів, що залежать від вартості енергоносіїв, логістики, курсу валют тощо.
«Хліб в Україні цього року може pдорожчати на 25%, однак це не пов’язано з урожаєм. Основними чинниками є енергоносії, логістика, зарплати, інфляція тощо», — прогнозує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Раніше повідомлялося, що вже цієї осені варто готуватися до нових цін на олію та картоплю — про це попереджають експерти.
Крім того, в Україні зросли ціни на яйця, що пов’язано з кількома ключовими чинниками. Наразі ситуація стабілізувалася, але дешевого продукту вже не буде.