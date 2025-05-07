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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Що буде з цінами на овочі та фрукти у новому сезоні: прогноз

Ціни на овочі знижуються, але до рівня 2024 року навряд чи впадуть - все залежить від врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Овочі

Овочі / © Pixabay

В Україні стартував сезон тепличних овочів, а згодом з’являться й ґрунтові. У травні також більше вітчизняної полуниці. Ціни трохи знизяться, але залишаться вищими, ніж торік.

Про це розповіли аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

Ціни на овочі та фрукти у 2025 році відрізнятимуться від торішніх. Усе залежатиме від обсягів урожаю кожного продукту.

Цього квітня в Україні зафіксували три хвилі весняних заморозків. Це може негативно вплинути на цвітіння садових культур. Експерти вже попереджають про можливі втрати врожаю ягід і фруктів, але оцінити масштаби ще зарано.

«Погодні умови, які маємо весною, не надають оптимізму щодо ягід та фруктів, адже ще не до кінця зрозуміло, наскільки заморозки вплинули на цвітіння рослин», — каже Максим Гопка.

За словами експерта, на ринку зростає кількість українських тепличних овочів. Це може позитивно вплинути на цінову ситуацію, адже більше товару — нижча ціна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні різко змінилася ціна на картоплю.

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