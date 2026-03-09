Що буде з цінами на пальне: Свириденко зробила заяву після наради уряду

Ціни на пальне в Україні / © Pixabay

Державна компанія «Укрнафта» і приватні компанії підтримуватимуть належний рівень постачання та доступність пального для українських споживачів.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про це після наради уряду 9 березня.

«Провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. Скоординували подальші дії з огляду на поточну ситуацію на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини», — заявила вона.

За підсумками наради Свириденко повідомила про скоординування дій уряду та учасників ринку, щоб забезпечити безперебійну наявність пального по всій країні.

Уряд очікує, що оператори ринку, як державна компанія «Укрнафта», так і приватні компанії, підтримуватимуть належний рівень постачання та доступність пального для споживачів.

Свириденко наголосила, що ціни на нафтопродукти мають формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

За її словами, «Укрнафта» виконуватиме роль орієнтира справедливої ціни на паливо.

Контроль за ціновою ситуацією на ринку здійснюватимуть Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба. Вони мають моніторити можливі порушення та реагувати на випадки необґрунтованого підвищення цін, водночас не створюючи надмірного тиску на добросовісний бізнес.

Доручення Міненерго

«Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку», — повідомила Свириденко.

Також Міністерство економіки разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики, за словами прем’єрки, працюють над можливими механізмами підтримки для категорій споживачів, які можуть найбільше постраждати від суттєвого зростання цін на нафтопродукти.

Як зазначила Свириденко, головне завдання уряду наразі полягає в збереженні стабільності на ринку пального та гарантуванні його доступності для громадян і ключових секторів економіки.

Ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на бензин та дизель в Україні можуть наблизитися до тих, які були до подій в Ірані. Але для цього є умови.

Раніше йшлося про те, що на початку березня ціни на АЗС зросли на 5-7 грн.

А сьогодні, 9 березня, на столичних АЗС фіксують стабілізацію цін на паливо.

Нагадаємо, після різкого стрибка цін на бензин і дизель Антимонопольний комітет України розпочав перевірку АЗС.