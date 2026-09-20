Що буде з цінами на світло в Україні: експерт пояснив, коли очікувати здорожчання

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До кінця 2026 року тариф на електроенергію для населення, найімовірніше, залишиться без змін. Водночас уже 2027 року уряд може повернутися до питання його перегляду.

Про це в етері Новини.LIVE «Світ на зламі» заявив Олексій Кущ.

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З його слів, Україна готується до реформування енергетичного ринку під тиском зовнішніх партнерів, що в перспективі призведе до втрати урядового контролю над ціноутворенням на базові послуги.

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«Відчуження уряду від ручного регулювання означатиме формування вартості електроенергії та тепла виключно за ринковими механізмами, де ціна для населення може зростати залежно від попиту. Незабаром, я не думаю, що будуть знімати мораторії на підвищення комунальних послуг. Хіба що буде переглядатися плата за воду і водовідведення, але цей тариф не входить в мораторії», — сказав він.

Комуналка в Україні — останні новини

До кінця 2026 року тариф на електроенергію для населення залишиться без змін. Водночас уже 2027 року уряд може повернутися до питання його перегляду через фінансове навантаження на державні енергокомпанії та вимоги міжнародних партнерів.

Про можливі зміни розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

За його словами, нинішній тариф для населення фактично підтримується коштом двох державних компаній — «Енергоатома» та «Укргідроенерго».

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Саме вони несуть значну частину фінансового навантаження, яке виникає через те, що населення платить за електроенергію менше за її економічно обґрунтовану вартість.

Щодо інших комунальних послуг ситуація поки стабільніша. Тарифи на теплопостачання, природний газ і гарячу воду захищені мораторієм на підвищення, який діє під час воєнного стану.

Тому різкого перегляду цих тарифів до завершення дії мораторію не очікується.

Інакше працюють тарифи на холодну воду та водовідведення.

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Їх можуть змінювати органи місцевого самоврядування, тому рішення про подорожчання в окремих містах можуть ухвалювати міські ради. Отже, головний ризик для побутових споживачів 2027 року стосується саме електроенергії, але остаточного рішення про нову ціну поки немає.

В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

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Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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